Il più veloce nelle Qualifiche del Gran Premio di Germania 2022, decima prova del Motomondiale, è stato Francesco Bagnaia, unico a scendere sotto l’1:20 (1:19.931). Il piemontese, sui saliscendi del Sachsenring, porta a casa la quarta pole del 2022, la nona in classe regina (16° complessiva). A completare la prima fila i due centauri transalpini, con il Campione del Mondo nonché leader della classifica Fabio Quartararo su Yamaha (+0.076), a precedere la Ducati Pramac di Johann Zarco (+0.099).

Pole per Pecco Bagnaia al Sachsenring (foto da: motogp.com)

Apre la seconda fila il primo inseguitore in classifica di Quartararo, Aleix Espargaro su Aprilia (+0.189), accompagnato dall’ottimo Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini, a +0.197), proveniente dalla Q1, nella quale aveva fatto segnare il miglior crono (1:20.307), e dalla seconda Ducati ufficiale di Jack Miller (+0.219). In terza fila il terzo pilota nostrano, Luca Marini (Ducati VR46, a +0.237), con i due spagnoli Jorge Martin (Ducati Pramac, a +0.288) e Maverick Vinales (Aprilia, a +0.537).

In quarta fila, invece, il nipponico della Honda Takaaki Nakagami (+0.631), caduto negli ultimi istanti di Q2, Marco Bezzecchi (Ducati VR46, +0.662), anche lui reduce dalla Q1, e Joan Mir (Suzuki, a +0.801). Beffa per Pol Espargaro: il pilota Hrc non è riuscito a superare la tagliola della Q1 per la miseria di 4 millesimi; con lui in quinta fila le due KTM Factory di Miguel Oliveira e Brad Binder.

Qualifiche amare per Enea Bastianini: il pilota italiano del team Gresini, terzo nel Mondiale, ha beccato la bandiera a scacchi nell’ultimo tentativo di Q1, non riuscendo ad andare oltre un deludente 7° crono, che gli varrà appena la 17° posizione in griglia; con lui, davanti e dietro in sesta fila, Alex Marquez (LCR Honda CASTROL) e Stefan Bradl (Honda Hrc).

Settima fila dello schieramento dove troviamo i nostri Andrea Dovizioso (WithU Yamaha RNF) e Franco Morbidelli (Yamaha Factory), assieme con Remy Gardner (Tech3 KTM); chiudono in ottava, quindi, Raul Fernandez (Tech3 KTM) e Darryn Binder (WithU Yamaha RNF). Non ha preso parte alle Qualifiche (e non prenderà parte al resto del weekend di gara) Alex Rins; il pilota Suzuki ha avvertito ancora troppo dolore al polso sinistro, fratturato in seguito alla caduta rimediata a Barcellona, alzando perciò bandiera bianca.

