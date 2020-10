MotoGP Francia 2020, Risultati PL2: Miller davanti a tutti

L’australiano primeggia in condizioni variabili, seguito da Vinales, Nakagami, Petrucci e Crutchlow. 9° Mir, al momento in Q1 Quartararo, Rossi e Dovizioso

Sessione particolare anche al pomeriggio a Le Mans, nelle PL2 del Gran Premio di Francia 2020. La pioggia è tornata a fare la sua comparsa, anche se solo nella primissima fase del turno, con l’asfalto che, via via è andato migliorando. In queste condizioni miste, davanti a tutti troviamo la Ducati Pramac di Jack Miller (1:34.356), con Maverick Vinales, Yamaha, unico a contenere in un certo qual modo il gap dall’australiano (+0.144).

Podio virtuale per un positivo Takaaki Nakagami, Honda LCR (+0.501), seguito dalla Ducati ufficiale di Danilo Petrucci (+0.698) e dall’altra moto del team di Lucio Cecchinello di Cal Crutchlow (+0.785). Ultimo sotto il secondo, nonché terza Honda nei primi sei, è Alex Marquez (+0.981). In top-10 finiscono anche Franco Morbidelli, Yamaha Petronas (+1.013), Pol Espargaro, KTM (+1.018), Joan Mir, Suzuki (+1.029), e Johann Zarco, Ducati Esponsorama (+1.052).

Miglior crono per Jack Miller nella seconda sessione di prove libere a Le Mans (foto da: motogp.com)

Dovranno lottare per entrare nei primi dieci innanzitutto i due yamahisti Fabio Quartararo e Valentino Rossi, al momento rispettivamente in 11° (+1.133) e 12° posizione (+1.411). In 13° posizione c’è Miguel Oliveira, KTM Tech 3 (+1.481), subito avanti ad Alex Rins, Suzuki (+1.482), mentre un po’ più staccati troviamo Francesco Bagnaia, Ducati Pramac (+1.656), e il compagno di box del portoghese, Iker Lecuona (+1.834).

Oltre i due secondi ecco Stefan Bradl, Honda HRC (+2.122), Bradley Smith, Aprilia (+2.626), ed Andrea Dovizioso, solo 19° per ora (+4.370) e protagonista anche di una scivolata alla Dunlop Chicane. Completano la classifica Aleix Espargaro, Aprilia (+5.005), Tito Rabat, Ducati Esponsorama (+5.809), e Brad Binder, KTM (+6.069).

Qui i risultati della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2020, classe MotoGP.

