MotoGP Europa 2020, Risultati PL2: Miller precede Aleix Espargaro e Morbidelli

L’australiano comanda la seconda sessione di libere a Valencia. Aleix Espargaro e Morbidelli in top3, Dovizioso, Quartararo e Mir in Q2 virtuale

La seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Europa 2020, primo dei due appuntamenti che si disputano al Ricardo Tormo di Valencia, ha visto Jack Miller (Ducati Pramac) ottenere il miglior crono in 1:32.528. Con una pista sempre più asciutta, i piloti si sono sfidati sin da subito a suon di giri veloci, anche perché domattina, per le PL3, è prevista nuovamente pioggia.

Miller, più rapido anche stamattina, ha soffiato il miglior tempo a Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) proprio sulla bandiera scacchi; il centauro romano chiude così 3° a +0.276, superato anche da Aleix Espargaro (Aprilia), a sua volta a 82 millesimi dalla Ducati #43. Al 4° posto troviamo la Honda LCR di Takaaki Nakagami (+0.338), seguito dalla KTM ufficiale di Pol Espargaro (+0.424) e dalla Suzuki di Alex Rins (+0.629).

Dopo il miglior tempo delle PL1, Jack Miller si è ripetuto anche nelle PL2 del GP d’Europa, in corso a Valencia (foto da: motogp.com)

Brad Binder, 7° a +0.731 con la seconda KTM ufficiale, precede tre big, ovvero Andrea Dovizioso, Ducati (+0.764), Fabio Quartararo, Yamaha Petronas (+0.809), e il leader del mondiale, Joan Mir su Suzuki (+0.877), che completa il quadro dei piloti al momento in Q2. Non ce la fa per ora Maverick Vinales, 11° con la prima Yamaha ufficiale, a 882 millesimi da miller e ad appena 5 millesimi da Mir.

Seguono Cal Crutchlow, Honda LCR (+0.935), Miguel Oliveira, KTM Tech 3 (+0.955), Stefan Bradl, Honda HRC (+0.976), e Francesco Bagnaia, Ducati Pramac (15° a +0.987). Indietro Alex Marquez, Honda HRC; al momento solo 16° (+1.042), che si piazza davanti a Johann Zarco, Ducati Esponsorama (+1.211), Danilo Petrucci, Ducati (+1.247), agli esordienti Garrett Gerloff, Yamaha (+1.579), e Lorenzo Savadori, Aprilia (+3.133), e a Tito Rabat, Ducati Esponsorama (+4.162).

Qui i risultati della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Europa di Valencia, classe MotoGP.

AGGIORNAMENTO

Dovendo usare il suo sesto motore in questa stagione, Maverick Vinales dovrà partire domenica dalla pit lane.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS