MotoGP Emilia Romagna 2020, Risultati Qualifiche: Seconda pole consecutiva di Vinales a Misano

Maverick Vinales è il poleman delle qualifiche del Gp dell’Emilia Romagna, per la cancellazione del giro di Pecco Bagnaia 5°. Prima fila per Miller e Quartararo. Non ripetono le prestazioni della scorsa settimana Rossi (7°) e Morbidelli (8°), limita i danni Andrea Dovizioso (10°)

Nelle qualifiche di Misano 2 Vinales ha cancellato la delusione per la gara di sei giorni fa. Lo spagnolo, utilizzando di nuovo la tattica dei tre tentativi, con un 1.31.077 ha conquistato la terza pole stagionale e la dodicesima in carriera in top class.

Il pilota della Yamaha ha vinto per 76 millesimi il duello con Miller che, in difficoltà fino a questa mattina, dopo essersi qualificato alla Q2 passando per la Q1, è stato il migliore delle Ducati. Completa la prima fila Quartararo (+0.145) il quale come la scorsa settimana ha perso la sfida con il futuro compagno di squadra.

Alle loro spalle Pol Espargaro (4° a +0.231) e Bagnaia (5° a +0.236) il quale, commettendo un piccolo errore andando sul verde all’uscita dell’ultima curva, si è visto cancellare il tempo con cui avrebbe migliorato il record della pista delle Libere 3. Chiude la seconda fila l’altra Ktm di Brad Binder (6° a +0.312).

Non sono riusciti a lottare con i compagni di squadra Rossi (7° a +0.359) e Morbidelli (8° a +0.489), appaiati in terza fila. Al loro fianco domani ci sarà Danilo Petrucci (9° a +0.497), che conferma i miglioramenti visti in questi giorni.

Soltanto 10° Dovizioso (+0.504), che era riuscito negli ultimi secondi delle Q1 ad accedere in Q2; il forlivese ancora una volta in qualifica non è stato competitivo. Prove ufficiali deludenti anche per Joan Mir 11°, che ha preceduto Takaaki Nakagami 12°, caduto a pochi minuti dalla bandiera scacchi.

In quinta fila troviamo Iker Lecuona (13°), Johann Zarco (14°), ancora lontano come a Misano 1 dai livelli degli altri altri Gp, e Miguel Oliveira (15°). Qualifiche simili alla scorsa settimana per l’Aprilia, con Aleix Espargaro (16°) e Bradley Smith (19°). Sempre in difficoltà Alex Marquez (17°) e Alex Rins (18°), che sembra pagare le conseguenze delle cadute di Venerdì. N

ell’ultima casella della griglia di partenza Tito Rabat (20°).

Qui i risultati completi delle Qualifiche.

