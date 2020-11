MotoGP Comunitat Valenciana 2020, Risultati PL3: Morbidelli al top, Mir in Q2

L’italiano il più veloce nelle PL3, davanti a Miller e Pol Espargaro. Mir e Vinales in Q2. Quartararo, Rins, Dovizioso e Rossi costretti alla Q1

La terza sessione di prove libere del Gran Premio della Comunitat Valenciana ha visto il nostro Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) staccare il miglior tempo del weekend, girando negli ultimi minuti in 1:30.168. Alle sue spalle, guardando alla classifica combinata, ci sono Jack Miller, Ducati Pramac (+0.454, 14° in questa sessione), e Pol Espargaro (+0.468, 2° stamattina).

Con il 4° ed il 5° tempo, staccati rispettivamente di +0.490 e +0.529, ecco Johann Zarco (Ducati Esponsorama) e Maverick Vinales (Yamaha), stamattina titolari del 3° e 4° tempo di sessione. Con il 6° crono abbiamo Takaaki Nakagami, Honda LCR (+0.545, 6° anche in PL3), tallonato dal leader del Mondiale Joan Mir (+0.566, 5° di sessione), che riesce dunque a portare la sua Suzuki direttamente in Q2.

Il miglior tempo nelle PL3 del GP della Comunitat Valenciana 2020 è di Franco Morbidelli (foto da: motogp.com)

Cominceranno le Qualifiche direttamente dalla Q2 anche Francesco Bagnaia, Ducati Pramac (+0.574, 16° in PL3), Miguel Oliveira, KTM Tech 3 (+0.681, 7° oggi), ed Aleix Espargaro, Aprilia (+0.697, 8° stamattina). Grosso rammarico per Fabio Quartararo (Yamaha Petronas), costretto alla Q1 per la miseria di 2 millesimi (+0.699, 9° in PL3).

Nulla da fare nemmeno per Alex Rins con la seconda Suzuki, titolare solo del 15° crono della combinata (+0.779) e 11° nella terza sessione di libere. Sarà una Q1 di alto livello, dato che saranno costretti a prendervi parte anche le due Ducati ufficiali di Danilo Petrucci ed Andrea Dovizioso (stesso tempo in combinata, +0.758, e rispettivamente 10° e 15°), la Honda LCR di Cal Crutchlow (+0.762, 13° in PL3), e la KTM ufficiale di Brad Binder (+0.883, 12° stamattina).

In affanno le due Honda HRC di Stefan Bradl ed Alex Marquez (rispettivamente 17° (+0.938) e 18° (+1.203) nella combinata,, 20° e 18° in PL3); male anche Valentino Rossi, Yamaha, con lo stesso tempo di Alex Marquez nella combinata (+1.203, 17° stamattina).

Chiudono Tito Rabat, Ducati Esponsorama (20° in combinata (+1.546) e 19° stamattina), e Lorenzo Savadori, Aprilia (21° a +2.364, idem stamattina). Non ha corso Iker Lecuona (KTM Tech 3), risultato nuovamente positivo al COVID-19.

Qui i risultati delle PL3 del Gran Premio della Comunitat Valenciana 2020, classe MotoGP.

