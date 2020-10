MotoGP Aragona 2020, Risultati PL3: Morbidelli il più veloce, Vinales al top della combinata

L’italo-brasiliano è stato il più rapido nella terza sessione di libere a Motorland Aragón. Vinales guida la combinata, caduta dolorosa per Quartararo

Il miglior tempo nelle PL3 del Gran Premio d’Aragona, classe MotoGP, è stato appannaggio di Franco Morbidelli. Il centauro del team Petronas ha stampato un 1:47.859, che lo piazza al secondo posto nella combinata, che vede leader sempre Maverick Vinales, grazie all’1:47.771 ottenuto ieri in PL2. Questa mattina il pilota ufficiale Yamaha ha chiuso con il turno in 12° posizione (+1.053).

Ancora una caduta, invece, per Fabio Quartararo, finito giù in curva 14 a poco meno di 10′ dalla fine della sessione e trasportato dolorante al Centro Medico, anche se le prime indiscrezioni rassicurano sulle sue condizioni. Il francese ha chiuso in 15° posizione le PL3 (+1.247) e in 3° la combinata, nella quale dunque, resta la tripletta della Casa di Iwata.

Franco Morbidelli, leader al termine delle PL3 del Gran Premio d’Aragona 2020 (foto da: motogp.com)

Si confermano in ripresa le Honda. Cal Crutchlow, LCR, ottiene il 2° crono (+0.455), issandosi al 4° posto nella combinata; bene e vicinissimi tra loro anche Alex Marquez (5° in PL3 (+0.544) e 7° nella combinata) e Takaaki Nakagami (rispettivamente 6° (+0.547) e 8°). A separare gli alfieri della Casa dell’Ala Dorata troviamo la KTM di Pol Espargaro (3° stamani (+0.460) e 5° in combinata) e la Suzuki di Joan Mir (4° (+0.463) e 6°).

A completare il quadro dei qualificati diretti alla Q2 ci sono l’altra Suzuki di Alex Rins (9° nella combinata e 7° in PL3 (+0.774)) e l’Aprilia di Aleix Espargaro (10° in combinata e 8° stamattina (+0.794)). I primi due esclusi, costretti così alla Q1, sono i piloti KTM Miguel Oliveira (9° a +0.895) e Brad Binder (10° a +0.978).

Continua a faticare maledettamente la Ducati, che avrà tutti i piloti impegnati in Q1, occupando in fila le posizioni dalla 13° alla 18° della combinata. Tra parentesi, posizione e distacco rimediati stamani in PL3. Nell’ordine abbiamo Andrea Dovizioso (11° a +1.041), Johann Zarco (21° a +2.051), Francesco Bagnaia (13° a +1.094), Tito Rabat (18° a +1.424), Jack Miller (20° a +1.710) e Danilo Petrucci (14° a +1.215).

Chiudono la classifica della combinata la KTM Tech 3 di Iker Lecuona (stamani 16° a +1.344), la Honda HRC di Stefan Bradl (in PL3 17° a +1.385) e l’Aprilia di Bradley Smith (19° a +1.509 questa mattina).

Qui i risultati della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Aragona 2020, classe MotoGP.

