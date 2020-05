MotoGP 2020: La Suzuki conferma anche Mir

Joan Mir rinnova il contratto fino al 2022 con la Suzuki. Dopo Rins, la casa nipponica toglie dal mercato piloti anche l’ex campione del mondo della Moto3.

La Suzuki questa mattina su instagram ha annunciato il prolungamento del contratto di Joan Mir, confermando le indiscrezioni circolate nella giornata di ieri.

Molto contento del doppio colpo piazzato nel giro di una settimana, il project leader Shinichi Sahara ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver raggiunto un accordo con Mir e Rins, potendo così mantenere la formazione attuale.

Inoltre Joan è un pilota di talento, che ha già dimostrato grandi capacità l’anno scorso, e crediamo che potrà raccogliere successi importanti con la nostra squadra, man mano che cumulerà esperienza”.

Soddisfazione anche per Davide Brivio, che due anni fa strappò Mir alla Honda. “Consideriamo Joan un pilota di grande talento ed è importante continuare insieme per sfruttare al meglio l’esperienza che abbiamo acquisito finora, cercando di migliorare ancora di più.

Vorrei ringraziare Joan per averci dato fiducia, affidandoci il suo futuro; un grazie anche a tutta la Suzuki Motor Corporation per il sostegno. Riuscire a prolungare gli accordi sia con Alex Rins che con Joan Mir, in un momento così particolare, è un segno che ci dà molta speranza per il futuro”.

💥BREAKING NEWS💥



Joan Mir to stay with Suzuki for 2021 and 2022!



During an 'Instagram Takeover', the Mallorcan made the announcement live as fans watched on. Joan and the Team are extremely happy to continue the partnership 💙 @MotoGP @JoanMirOfficial #SUZUKing pic.twitter.com/x32JfkQfiQ — Team Suzuki Ecstar (@suzukimotogp) May 2, 2020

Grande entusiasmo ovviamente anche da parte dello stesso Mir, che ha spiegato perché ha scelto di rimanere. “Sono molto felice di firmare con Suzuki per altri due anni. Rinnovare è la cosa migliore che mi potesse capitare, ed è un sogno che si avvera di nuovo.

Per me è davvero importante continuare, perché così avrò più tempo per imparare e per mostrare il mio potenziale. Due anni possono passare in fretta, ma sono pronto a raggiungere un livello più alto e stiamo lavorando ogni giorno per far sì che ciò accada.

Sono molto felice anche a livello personale, perché ho intorno a me una squadra ed uno staff molto competente. Voglio ringraziare la Suzuki per la fiducia che ha riposto in me per ottenere i risultati che, insieme, saremo in grado di raggiungere”

