Monza-Napoli 2-0, Spalletti: “Mancate qualità e lucidità in campo. Abbiamo perso troppi palloni”

Il Napoli perde per 2-0 in casa del Monza con le reti di Dany Mota e Petagna. Le parole di Luciano Spalletti al termine della partita.

Una sconfitta dolceamara per il Napoli quella a Monza. I partenopei hanno vinto lo scudetto ma, naturalmente, perdere non fa mai piacere. Dany Mota e l’ex azzurro Petagna hanno condannato il Napoli alla quarta sconfitta stagionale. Luciano Spalletti ha parlato del KO, ammettendo la mancanza di qualità e lucidità del campo nel contenere diversi palloni.

I ritmi si sono abbassati e comincia ad esserci un calo fisico. A questo c’è da aggiungere anche il fatto che i giocatori non sono stimolati in quanto non c’è nessun obbiettivo da raggiungere, se non concludere il campionato. Onore anche al Monza che, ad inizio partita, ha realizzato il famoso pasillo de honor per gli azzurri. La squadra di Raffaele Palladino ha mostrato grande intensità di gioco.

Oggi la squadra giocava con le riserve, infatti spazio a Bereszyński e al giovane Zerbin. Il divario si è fatto sentire tanto che il tecnico ha dovuto rimettere in campo i titolari come Kvara. Il georgiano sempre fantastico e ha destato panico nelle retrovie brianzole. Continua ad essere un giocatore stratosferico.

Qualche sguardo anche al futuro. Spalletti ha ammesso che lo staff di Giuntoli, fosse in partenza verso la Juventus, starebbe già valutando giocatori per il prossimo calciomercato. Intanto alla prossima giornata arriva l’Inter e Spalletti intende onorare l’impegno.