Monza-Juventus, dove vedere il match valido per la 17ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 22 dicembre alle ore 20:45 presso lo stadio Brianteo di Monza. Monza-Juventus sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky

Monza-Juventus, 17° giornata di Serie A

Monza-Juventus. Quattro pareggi consecutivi per i bianconeri, tre gare in cui ha subito almeno una rete. 5 ne ha prese in questi ultimi tre incontri disputati. Non proprio numeri che fanno sorridere una formazione che era tra le papabili per la lotta dello scudetto.

Il cantiere è ancora aperto, ci sono diversi giovani nella rosa. Devono maturare e acquistare consapevolezza nei propri mezzi. Il mantra si fa sempre più duro accettarlo. La Juventus deve ritornare a conquistare i tre punti, per non lasciare definitivamente le speranze di una lotta per il titolo.

Monza-Juventus. Il tecnico italo-brasiliano è amareggiato per la brutta prestazione dei bianconeri in casa contro il Venezia. Dopo l’importante successo ottenuto contro il Manchester City nel mercoledì precedente, i bianconeri non sono riusciti a dare seguito, fornendo una prestazione al di sotto delle aspettative.

Se nelle partite precedenti, pur avendo ottenuto un pareggio, ha trovato degli aspetti positivi sui quali fare affidamento, ora pare non ne abbia trovati:

“Non abbiamo fatto una buona partita. Si vede nel risultato. Abbiamo affrontato una squadra che ha fatto il suo e si è difesa bene. Dobbiamo fare meglio. Ogni partita ha la sua storia, anche emotiva e di responsabilità. Oggi non possiamo essere contenti né per la prestazione, tantomeno nel risultato. Ultimamente c’è un salto che dobbiamo fare. Avevamo portato la partita dalla nostra e dovevamo continuare così, chiudere. Abbiamo lasciato all’avversario la partita”.

Monza-Juventus. Quest’alternanza tra prestazioni molto buone contro formazioni importante ed altre meno buone contro squadre di livello inferiore deve far riflettere.

Si può pensare a domenica come un’ altra partita spartiacque per la stagione. Bisogna invertire al più presto la rotta, nove punti dalla prima in classifica cominciano a diventare pesanti.

Dove vedere Monza-Juventus in diretta TV e streaming:

Data: 22 dicembre

22 dicembre Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Monza-Juventus, match della 17° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Monza-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Monza-Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Monza-Juventus è a cura di Edoardo Testoni, affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Monza Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Monza-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Monza-Juventus, le probabili formazioni

MONZA (4-3-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Sensi, Caprari; Mota. All. Nesta.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

