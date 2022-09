Monza-Juventus, Allegri: “Le voci sull’esonero mi divertono. Gioca Di Maria”

Monza-Juventus, le parole di mister Allegri alla vigilia: “Domani ci aspetta una partita difficile, contro una squadra che ha ottime individualità. Per uscire da questo periodo dobbiamo solo lavorare”.

Giorno di vigilia per la Juventus di Massimiliano Allegri: domani la squadra bianconera sarà impegnata a Monza, contro una formazione che ha recentemente cambiato la propria guida tecnica.

Una partita da non sottovalutare, soprattutto per una Juventus che appare ancora “ammalata”, e che contro il Benfica ha incassato la seconda sconfitta in altrettante gare di Champions League.

Il mister, che ieri è stato protagonista sulle colonne del “Corriere della Sera” di una “chiacchierata-intervista” col collega Mario Sconcerti, al quale ha confidato i mali e le preoccupazioni che affligono lui e la sua Juve, si è presentato oggi in conferenza stampa, ribadendo pressocché gli stessi concetti delle ultime settimane.

Il diktat del mister è chiaro: lavorare con serenità per uscire dall’impasse di risultati. Alle parole bisogna ora far seguire i fatti, a cominciare dalla partita di domani che non si preannuncia affatto facile

Quale reazione vuole vedere dalla sua squadra?

“Dobbiamo avere grande rispetto del Monza, che ha sempre giocato bene e viene dal primo punto in Serie A. È una squadra con ottime individualità. Dobbiamo correggere alcune situazioni deficitarie che ci hanno riguardato. Analizzando gli ultimi 6-7 gol presi, li abbiamo subiti su situazioni che si potevano evitare. Marcare meglio; leggere alcune situazioni. Su questo bisogna migliorare”.

Da inizio stagione ci sono 16-17 infortuni, di cui la metà sono muscolari: dovete rimettere in discussione il vostro lavoro?

“Per quanto riguarda gli infortuni, ho avuto un report dai dottori: 11 infortuni muscolari, rispetto ai 10 dell’anno scorso, con otto partite giocate in più. Noi siamo sempre in discussione. Sbagliamo tutti, io più degli altri. Però credo che in certi momenti bisogna usare lucidità: se avessimo vinto col Benfica cosa si sarebbe detto? Io avrei detto che bisognava migliorare alcuni aspetti. Vero che in Champions e in campionato siamo in ritardo, ma bisogna vedere anche gli aspetti positivi. Magari fra 20 giorni andiamo a Lisbona a giocarci una finale. Sugli infortuni è difficile darsi una spiegazione: l’anno scorso abbiamo avuto problemi sui flessori, quest’anno sugli adduttori. Ma sul fatto che lo staff della Continassa lavori bene, non v’è dubbio”.

È giunto il momento di puntare su un solo sistema tattico per dare continuità?

“Per dare continuità a un sistema di gioco bisogna avere i giocatori a disposizione. Il problema non è nel sistema di gioco, ma nel limitare gli errori che facciamo. Il rigore concesso al Benfica deriva da una marcatura sbagliata su una palla in uscita”.

Visti gli infortuni e le squalifiche di Milik e Cuadrado, Szczesny e Di Maria partono titolari? È parso di capire, inoltre, che Sandro, Locatelli e Rabiot rientreranno dopo la sosta…

“Domani abbiamo un bel po’ di ragazzotti che portano positività. Szczesny è recuperato, ma non è al 100%, quindi gioca Perin dall’inizio. Di Maria rientra dall’inizio, e devo valutare se far giocare Kean o Kostic. Abbiamo alcuni ragazzi a disposizione, e devo decidere chi far giocare in difesa. Domani vedrò Galliani e il Presidente (Berlusconi ndr), che hanno fatto una cosa straordinaria portando il Monza in A. Ma domani puntiamo ai tre punti per cercare di passare una buona sosta”.

Credi di aver sbagliato qualcosa in questo inizio di stagione?

“Avrò sbagliato cambi, formazione, preparazione. Avrò sbagliato molte cose….”

Lei punta sempre molto sul lavoro, che sicuramente alla Continassa si fa: c’è del distacco tra ciò che i suoi giocatori recepiscono e i suoi dettami?

“Una cosa di cui sono sicuro è che questi momenti c’è chi li vede negativi, chi, come me, vede opportunità di crescita nelle cose negative. L’importante è saper intravedere le aree di miglioramento, e anche gli eventuali problematiche, quando vinciamo. Bisogna trovare una soluzione, ma sono sicuro la troveremo, perché la squadra sta bene. Dopo il pareggio del Benfica, nel finale di primo tempo, abbiamo reagito, e ad inizio secondo tempo abbiamo iniziato bene. Poi abbiamo perso un contrasto, e abbiamo subito il gol. Bisogna percepire di più il pericolo quando l’avversario ha la palla, ma sono cose sulle quali si può lavorare. Ci sono già passato per questi momenti, e se ne esce solo col lavoro. L’importante è vedere le cose in modo propositivo, perché più ci piangiamo addosso peggio è. Normale che i risultati diano maggiore tranquillità, ma ricordo quando perdemmo a Sassuolo (nell’ottobre 2015 ndr): risi di tutte le critiche. Scrissero che la squadra aveva giocato male, in realtà avevamo subito un solo tiro in porta, su punizione di Sansone, e sbagliammo otto gol. Un girone dopo, eravamo in testa alla classifica, vincemmo contro il Sassuolo con un solo tiro in porta. I giornali scrissero: “Che grande Juventus”. Io dissi ai ragazzi che avevamo fatto schifo. Questo per dire che la percezione di come si gioca dipende dal momento. Per questo dobbiamo rimanere sereni, e ci dobbiamo preparare al meglio a questa sosta e alla seconda tranche di partite, fino a novembre”.

Cosa vi siete detti con la dirigenza?

“Essere sull’orlo dell’esonero mi mancava. Sono molto contento di questo. Io devo sempre delle spiegazioni alla società, con la quale mi confronto regolarmente. Bisogna solo pensare a rimanere sereni e migliorare”.

Al di là che sente la fiducia della dirigenza, non c’è un senso di auto-assoluzione da parte sua (riferendosi all’intervista rilasciata a Sconcerti ndr)?

“Io sono responsabile, ma lei ha letto male. Se legge bene quello che ha scritto stamane Sconcerti, si renderà conto. Ho mai avuto tutti i giocatori a disposizione? No. La squadra sta facendo bene? Sì, con quello che abbiamo a disposizione. Poi nel calcio si dice: vinci? Sei un bravo ragazzo”.

Sono curioso di capire perché l’esonero le mancava, e cosa pensa di quelli che si chiedono se stia valutando le dimissioni…

“Sa perché mi mancava? Perché quando c’è un mezzo risultato negativo Allegri è sempre in discussione. E questo mi diverte. Io sono fiducioso su quello che stiamo facendo e che sarà. Poi, ovvio, a giudicare il mio lavoro saranno i risultati”.

Hai detto di non essere il problema, ma conoscere la soluzione: con molti giocatori “esecutori”, come li hai definiti, il momento è ancora più complicato?

“Ho detto alla squadra che non possiamo regalare i gol che abbiamo preso. Domani sappiamo di avere una partita difficile, perché il Monza ha cambiato allenatore e fatto una bella gara a Lecce. Dobbiamo arrivare al meglio alla sosta, e prepararci bene per la seconda tranche di partite con più giocatori a disposizione. Dobbiamo avere fiducia per continuare in campionato e preparare al meglio questa sfida impossibile (la Champions ndr), che rappresenta il bello della vita, e in fondo non è possibile. Detto questo, se ci avessero dato il nostro, saremmo in un’altra posizione di classifica”.