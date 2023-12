Monza-Juventus 1-2, dichiarazioni post-partita, Allegri “Vittoria molto importante, sul rigorista valuteremo, bisogna continuare a cavalcare la cresta dell’onda.”

Pazza Juventus a Monza, i bianconeri trionfano nel finale grazie ad un gol di Gatti dopo il pareggio dei brianzoli firmato Carboni. Con questo successo i bianconeri volano in vetta a più uno dall’Inter.

Max Allegri – StadioSport.it

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita per analizzare la gara dei suoi: “Stasera è stata una vittoria molto importante, arrivata contro una squadra forte e che gioca molto bene. La squadra ha fatto un ottimo primo tempo siamo stati molto aggressivi, ci sono state anche molte occasioni per fare lo 0-2. Nel secondo tempo loro hanno iniziato ad avere molto di più la palla, abbiamo rischiato poco e nulla, ma abbiamo peccato su Carboni che ha avuto spazio per concludere col mancino.”



Il tecnico ha poi continuato: “Quando si lavora con lo spirito giusto e c’è positività all’interno del gruppo e all’interno dell’ambiente con tutti i ragazzi che riescono a mettersi in discussione sia chi gioca, sia chi entra sono caratteristiche che dobbiamo portare fino in fondo. Stiamo facendo passi importanti, non dobbiamo fermarci e cercare di stare attaccati il più possibile alla testa della classifica.”



Sulla scelta di Danilo nei minuti finali “In quel momento lì avevo Locatelli che oggi avvertiva qualche fastidio in più, quindi, per non rischiarlo ho messo dentro Danilo in una posizione difensiva davanti ai centrali e ha fatto una serie di ottimi interventi. Sul finale ho messo dentro Locatelli perché Cambiaso era un po’ stanco e l’ho messo accanto a Danilo.”

Sul rigore sbagliato di Vlahovic: “Adesso vediamo chi sarà il rigorista, sbagliare un rigore non significa non poterli più calciare. Duasan oggi ha fatto un’ottima gara anche dopo il rigore è riuscito a restare dentro la partita è questa è la cosa più importante, il resto poi lo vediamo.”

Sul futuro: “Verso novembre si parla sempre del mio futuro. L’importante è il futuro del club, non di Allegri o dei giocatori, l’importante è il club. La società deve continuare a programmare gli anni futuri, perché il calcio diventa semplice con la programmazione.”

Il tecnico livornese ha poi concluso sulla corsa scudetto: “Possono rientrare nella corsa scudetto sia Napoli che il Milan, il calendario è ancora lungo, ci sono tante partite e basta fare un filotto di vittorie per rimettere tutto in discussione. Noi dobbiamo cavalcare questo momento, aiutando questi ragazzi che stanno facendo qualcosa di importante per tornare a giocare in Champions.”