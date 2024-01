Monza-Inter 1-5, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 1-5 per l’Inter il match contro il Monza valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri decisive le reti di Çalhanoğlu (doppietta), Lautaro Martinez (doppietta) e Thuram. Per il Monza gol della bandiera con Pessina.

Partita: “Si è parlato tanto prima di questa gara, ma i ragazzi e lo staff sono stati bravi a rimanere sul pezzo. La squadra era concentrata e l’approccio positivo è stato determinante per il successo finale. Complimenti alla squadra”.

Nessun cambio offensivo: “Di Arnautovic e Sanchez sono molto felice, sia per come lavorano, sia per come stanno in gruppo. Hanno giocato meno di quanto mi aspettassi, ma ogni qual volta li ho chiamati in causa hanno risposto bene. Avrei voluto inserirli dentro, ma ho avuto troppe ammonizioni da gestire”.

Simone Inzaghi, 47 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Gara di crescita: “Domenica non avevamo fatto bene. A Monza abbiamo trovato un campo splendido, mentre tra il nostro stadio e quelli precedenti di Roma e Genova abbiamo sofferto differenti problemi con il terreno di gioco. Per noi questo aspetto è fondamentale per poter esprimere il nostro gioco”.

Supecoppa: “Ci teniamo a far bene in Supercoppa. Siamo i detentori del titolo e cercheremo di difenderlo con tutte le nostre forze contro squadre agguerrite. Sarà una formula nuova e particolare, dovremo essere bravi ad adattarci a questo nuovo metodo di competizione”.