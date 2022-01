Mondo del calcio in lutto: è morto Gianni Di Marzio

Lutto nel mondo del calcio: è morto ieri, a Padova, Gianni Di Marzio, figura storica in ambito manageriale e dirigenziale. Ne dà notizia il figlio Gianluca.

È morto ieri, a Padova, Gianni Di Marzio. Figura di riferimento negli anni ’70, quando nelle vesti di allenatore ottenne la promozione in A alla guida del Catanzaro, e raggiunse una finale di Coppa Italia con il Napoli, ha successivamente ricoperto ruoli dirigenziali di spicco, diventando consulente di mercato di diverse società importanti.

Maradona in compagnia di Gianni Di Marzio

Gianni Di Marzio aveva 82 anni. A dare notizia della sua morte il figlio Gianluca, giornalista, esperto di calciomercato. Gianni gu l’uomo mercato in grado di scovare Diego Armando Maradona quando “El Dios” aveva 17 anni ed era già una rivelazione nelle file dell’Argentinos Juniors. L’allora presidente azzurro, Corrado Ferlaino, non potè concretizzare l’affare per via del divieto di comprare giocatori oltrefrontiera.

E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego ❤️ sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai 🙏🏼😍 @misterdimarzio — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 22, 2022

Tale barriera sarebbe caduta nel 1980, e Napoli avrebbe dato appuntamento a Maradona quattro anni dopo. Di Marzio non potè allenarlo, ma intrattenne col “Pibe” un rapporto d’amicizia profodo e duraturo. La carriera di Gianni sarebbe proseguita a Catania (promosso in A nel 1983), Padova, Cosenza, di nuovo Catanzaro. Dopo una breve esperienza a Palermo, finisce la carriera di allenatore.

Diventa dunque abile consulente di mercato per diverse società di rango, ricoprendo il ruolo di responsabile per il mercato estero della Juventus dal 2001 al 2006. Sua la scoperta di talenti come Ibrahimovic, poi effettivamente approdato in bianconero nel 2004.

Oggi il calcio piange una delle sue figure più amate e rappresentative. Messaggi di cordoglio da più parti sono giunti alla famiglia Di Marzio: “Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Di Marzio per la scomparsa del caro Gianni, storico e indimenticabile allenatore della squadra azzurra”. Si legge sull’account Twitter della squadra partenopea.

Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Di Marzio per la scomparsa del caro Gianni, storico e indimenticabile allenatore della squadra azzurra. pic.twitter.com/oQ85OwsxVZ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 22, 2022

