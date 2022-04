Mondiali Qatar 2022: tutte le nazionali qualificate

Mondiali Qatar 2022, l’elenco delle squadre qualificate: Italia fuori da campionessa d’Europa in carica.

Si va lentamente delineando il tabellone delle squadre partecipanti ai Mondiali Qatar 2022. Restano ancora tre posti da assegnare, causa spareggi interzona, ma gran parte degli slot sono già occupati, tanto che domani si terrà il sorteggio della fase a gironi a Doha.

L’Italia è uscita di scena, sconfitta di misura dalla Macedonia del Nord. La squadra di Mancini esce fuori da campionessa d’Europa in carica, e risulta essere una delle poche big che non prenderà parte alla rassegna qatariota.

Le ultime squadre qualificate sono uscite fuori dagli spareggi delle varie confederazioni: Polonia, Portogallo e una tra Galles e Ucraina vedranno assicurarsi un posto alla prossima rassegna iridata. In Africa fa scalpore l’eliminazione della Nigeria, Paese in grado di qualificarsi con regolarità da USA ’94, mentre passano Senegal, Camerun, Ghana, Tunisia e Marocco, mentre in Sud America, assodate le due eliminazioni a sorpresa di Colombia e Cile, ci sono tutte le big: Uruguay, Brasile, Argentina. Nella confederazione centramericana si segnala la prima qualificazione del Canada a un Mondiale, mentre Messico e Stati Uniti sono ormai solide certezze.

Per avere un quadro completo delle squadre qualificate ai Mondiali, bisognerà attendere gli spareggi interzona di qualificazione, che vedranno impegnate Costa Rica, Perù, Nuova Zelanda e una tra Emirati Arabi Uniti e Australia.

Mondiali Qatar 2022, le 29 Nazioni attualmente qualificate

Qatar

Germania

Danimarca

Brasile

Francia

Belgio

Croazia

Spagna

Serbia

Inghilterra

Svizzera

Paesi Bassi

Argentina

Iran

Corea del Sud

Giappone

Arabia Saudita

Ecuador

Uruguay

Canada

Ghana

Senegal

Portogallo

Polonia

Tunisia

Marocco

Camerun

Stati Uniti

Messico