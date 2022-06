Mondiali Qatar 2022, qualificate Australia e Costa Rica: ecco le 32 partecipanti

Mondiali Qatar 2022, la Costa Rica completa l’elenco delle squadre che parteciperanno alla manifestazione iridata. Le 32 squadre partecipanti, con tutti i gironi.

Il tabellone dei Mondiali Qatar 2022 è finalmente completo: la vittoria del Costa Rica sulla Nuova Zelanda, nello spareggio interzona, ha definito tutte le 32 squadre che parteciperanno alla prossima rassegna iridata.

Assente l’Italia, che ha mancato la qualificazione ai Mondiali per la seconda volta consecutiva, i riflettori saranno puntati sui campioni uscenti della Francia, sull’Inghilterra, vicecampione d’Europa in carica, sulle sempre temibili Spagna e Germania, che ieri ha inflitto una sonora sconfitta agli “Azzurri”, e sulle sudamericane Brasile e Argentina, quest’ultima detentrice della Copa America.

Possibili sorprese potrebbero giungere dai Paesi Bassi, Nazionale dalla grande tradizione calcistica che non è mai riuscita a vincere un Mondiale. Occhio anche a Croazia e Belgio, squadre che in Russia furono capaci di spingersi sino alle semifinali.

Ci sono poi altre formazioni, come il Portogallo di Joao Felix e Cristiano Ronaldo, o l’Uruguay di Godìn e Cavani, che reciteranno il ruolo delle outsiders. Curiosità nel vedere all’opera Nazionali come il Qatar, padrone di casa all’assoluto esordio in un campionato mondiale, o il Canada di Alphonso Davies, che torna a calcare le scene di un Mondiale a 36 anni di distanza dalla prima ed unica partecipazione, a Messico ’86.

Mondiali Qatar 2022: l’elenco delle 32 partecipanti alla rassegna iridata

Girone A: Qatar, Olanda, Senegal, Ecuador.

Girone B: Inghilterra, Stati Uniti, Iran, Galles

Girone C: Argentina, Messico, Polonia, Arabia Saudita.

Girone D: Francia, Danimarca, Tunisia, Australia

Girone E: Spagna, Germania, Giappone, Costa Rica

Girone F: Belgio, Croazia, Marocco, Canada.

Girone G: Brasile, Svizzera, Serbia, Camerun.

Girone H: Portogallo, Uruguay, Corea del Sud, Ghana.