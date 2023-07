Mondiali femminili: l’Italia crolla contro la Svezia

Mondiali femminili, l’Italia di Milena Bartolini crolla contro la Svezia. Le “Azzurre” di Milena Bartolini si giocano la qualificazione agli ottavi contro il Sudafrica.

Sette minuti di pura follia alla fine del primo tempo, e quella che poteva essere una serata di festa si è trasformata in un incubo: l’Italia perde la seconda partita dei Mondiali di calcio femminile 2023, dopo l’esordio incoraggiante, che l’aveva vista superare di misura l’Argentina.

Un pesante 5-0 incassato dalla Svezia, che significa soffrire fino all’ultimo turno, in ptogramma mercoledì contro il Sudafrica, per strappare il pass verso gli ottavi di finale. Servirà una vittoria contro le Banyana Banyana per mettersi al sicuro da eventuali sorprese che potrebbero arrivare dagli altri campi.

Logo Italia femminile. Immagine dall’account Twitter @AzzurreFIGC

Primo tempo dominato

Una gara che era iniziata molto bene per le nostre “Azzurre”, capaci di produrre un buon calcio e dominare il possesso del pallone nei primi 25′ di gara. I maggiori pericoli sorgevano da una Cantore scatenata sulla destra, brava ad impegnare due volte l’estremo difensore Musovic.

La Svezia si svegliava alla mezz’ora del primo tempo, ma il muro eretto da Salvai e da una monumentale Linari sembrava poter contenere le sortite delle scandinave, che mai erano riuscite a penetrare nell’area presidiata dalla Durante.

Finale da incubo

L’incubo azzurro cominciava su azione d’angolo, quando la centrale Ilestedt svettava più alta di tutte e beffava una Durante incerta nell’uscita. L’1-0 rinvigoriva la Svezia, che nel giro di sette minuti metteva in ghiaccio la partita.

Prima una nuova azione d’angolo, dalla cui mischia in area era brava ad uscire vincitrice l’ala del Barcellona Rolfo, lesta a spingere nella porta sguarnita un pallone ribattuto dalla difesa.

Poi era Blackstenius a capitalizzare una penetrazione sulla destra della compagna Kaneryd, e a fissare il punteggio sul 3-0 prima del riposo.

La Svezia fa 5

Il crescendo svedese culminava nella ripresa in un netto 5-0: a firmare il quarto gol, con un’azione analoga al primo tempo, era ancora Ilestedt, imprendibile di testa.

Il risultato veniva poi arrotondato, nei minuti di recupero, da Blomqvist, che sorprendeva la difesa azzurra in contropiede, su un lancio lungo proveniente dalle retrovie.

Testa al Sud Africa

Una sconfitta che complica i piani delle nostre, costringendole a battere il Sud Africa nella terza partita del girone. Le campionesse continentali non dovrebbero rappresentare ostacolo proibitivo, ma il manrovescio incassato oggi potrebbe lasciare strascichi all’interno del gruppo azzurro.