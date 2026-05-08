Mondiali Calcio 2026: lista aggiornata degli infortunati e tempi di recupero

Il Mondiale 2026 si avvicina e, con il torneo in programma dall’11 giugno al 19 luglio, le nazionali iniziano a fare i conti con una variabile pesantissima: gli infortuni.

La competizione, che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada, vedrà al via molte delle favorite più attese, tra cui Spagna, Francia, Inghilterra, Brasile e Argentina, ma non tutti i grandi protagonisti del calcio internazionale saranno presenti.

Il calendario ufficiale FIFA conferma l’avvio l’11 giugno e la finale il 19 luglio.

Tra gli assenti più pesanti figurano Rodrygo, Hugo Ekitike e Xavi Simons, tre giocatori che avrebbero potuto incidere in modo importante sulle ambizioni rispettivamente di Brasile, Francia e Olanda.

Le assenze più pesanti: Rodrygo, Ekitike e Xavi Simons saltano il Mondiale

La perdita di Rodrygo è una delle notizie più pesanti per il Brasile. L’attaccante del Real Madrid è indicato come fuori dal Mondiale 2026 per un grave infortunio al ginocchio, senza una data di rientro certa.

Per la nazionale brasiliana si tratta di un colpo durissimo, perché Rodrygo rappresenta uno dei giocatori più tecnici, imprevedibili e abituati alle grandi notti internazionali.

La sua assenza riduce le alternative offensive e costringe il Brasile a rivedere parte del proprio piano d’attacco.

La Francia dovrà invece rinunciare a Hugo Ekitike, attaccante del Liverpool, fermato dalla rottura del tendine d’Achille subita contro il Paris Saint-Germain in Champions League.

Anche in questo caso non è indicata una data di ritorno, dettaglio che conferma la gravità del problema.

La nazionale francese conserva un reparto offensivo ricco di talento, ma perdere un centravanti in crescita come Ekitike cambia le rotazioni e toglie una soluzione fisica e dinamica all’attacco.

L’Olanda perde invece Xavi Simons, uno dei giocatori più creativi della sua generazione. Il centrocampista offensivo del Tottenham ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore in una partita di Premier League contro il Wolverhampton e dovrà sottoporsi a un lungo percorso di recupero.

Inghilterra, Francia e Spagna: i dubbi principali prima delle convocazioni

L’Inghilterra monitora diverse situazioni delicate. Dominic Solanke resta in dubbio per un problema al bicipite femorale, con possibile rientro indicato per il 24 maggio, mentre Jarrad Branthwaite è fuori per un grave infortunio alla coscia e non dovrebbe essere disponibile per il torneo.

Anche Jack Grealish risulta fuori a causa di un problema al piede, mentre Valentino Livramento è considerato in dubbio per un guaio alla coscia.

La Francia, oltre all’assenza di Hugo Ekitike, deve gestire anche le condizioni di Kylian Mbappé e Boubacar Kamara. L’attaccante del Real Madrid è indicato come piccolo dubbio per un problema muscolare, ma il rientro potrebbe arrivare già prima del torneo. Kamara, invece, è considerato un dubbio più serio per un problema al ginocchio, con una possibile data di rientro fissata al 4 giugno.

La Spagna guarda con attenzione soprattutto a Lamine Yamal.

Il talento del Barcellona ha avuto un problema al bicipite femorale, ma le indicazioni sulla sua presenza restano relativamente ottimistiche. Situazione più grave per Samu Aghehowa, attaccante del Porto, fuori per un problema al ginocchio.

Da valutare anche Mikel Merino, centrocampista dell’Arsenal, reduce da una frattura al piede e ancora in fase di recupero.

Brasile, Argentina, Germania e Olanda: quante stelle rischiano di mancare

Il Brasile è una delle nazionali più colpite. Oltre a Rodrygo, anche Eder Militao è indicato come fuori dal torneo dopo un grave problema al bicipite femorale che ha richiesto un intervento chirurgico. Estevao, giovane talento del Chelsea, resta invece un dubbio importante: il suo recupero potrebbe arrivare solo nella fase a eliminazione diretta del Mondiale 2026, rendendo complicata una convocazione pienamente utile.

L’Argentina deve fare i conti con le condizioni di Cristian Romero, fermato da un infortunio al ginocchio con possibile rientro intorno al 17 giugno.

Il difensore del Tottenham resta quindi in forte dubbio, anche perché un recupero così vicino all’inizio del torneo non garantirebbe automaticamente una condizione fisica adeguata. Fuori invece Juan Foyth, mentre Nico Gonzalez è considerato un dubbio minore per un problema muscolare.

La Germania non potrà contare su Serge Gnabry, fuori per un infortunio muscolare alla coscia. Resta invece molto delicata la situazione di Marc-André ter Stegen, indicato come forte dubbio per un problema al bicipite femorale. L’eventuale assenza del portiere, oggi in prestito al Girona dal Barcellona, priverebbe la nazionale tedesca di un riferimento importante tra i pali.

L’Olanda vive una situazione particolarmente complicata. Xavi Simons è fuori per la rottura del crociato, Jerdy Schouten è indicato come assente per lo stesso tipo di infortunio, mentre Matthijs de Ligt è un dubbio serio per un problema alla schiena. Jurrien Timber, invece, resta tra i dubbi minori per un problema all’inguine, con possibile rientro prima dell’inizio del torneo.

Gli altri big in dubbio o fuori dal Mondiale 2026

Non mancano casi importanti anche fuori dalle grandi favorite. Mohamed Salah è indicato come dubbio minore per un problema al bicipite femorale, ma al momento non ci sarebbe un serio allarme sulla sua presenza con l’Egitto. La possibile data di rientro è fissata al 15 giugno, quindi la sua gestione sarà fondamentale nelle prime partite del torneo.

Tra gli altri nomi da monitorare ci sono Luka Modric, in dubbio per un problema allo zigomo, Mohammed Kudus, forte dubbio per un problema al quadricipite, Arda Güler, alle prese con un infortunio muscolare, e Dejan Kulusevski, ancora in bilico per un problema al ginocchio. Risultano invece fuori Takumi Minamino, Ali Gholizadeh, Luis Angel Malagon e Wataru Endo, tutti inseriti nella lista degli assenti o dei giocatori senza una data di ritorno sicura.

Tabella rapida degli infortuni più importanti:

Giocatore Nazionale Problema Stato Rodrygo Brasile Ginocchio Fuori Hugo Ekitike Francia Tendine d’Achille Fuori Xavi Simons Olanda Crociato Fuori Kylian Mbappé Francia Bicipite femorale Dubbio minore Lamine Yamal Spagna Bicipite femorale Dubbio minore Cristian Romero Argentina Ginocchio Forte dubbio Mohamed Salah Egitto Bicipite femorale Dubbio minore

Le prossime settimane saranno decisive, perché molte nazionali dovranno scegliere se convocare giocatori non ancora al massimo oppure rinunciare subito a profili importanti. Nel caso di assenze già certe come **Rodrygo**, **Ekitike** e **Xavi Simons**, l’impatto è già evidente: il **Mondiale 2026** perderà alcuni dei talenti più attesi ancora prima del calcio d’inizio. ::contentReference[oaicite:14]{index=14}