Pronostico Frosinone – Mantova e quote: promozione diretta per i ciociari?

Pronostico Frosinone – Mantova ultima giornata di Serie B: ai ciociari secondi con 3 punti di vantaggio sul Monza basta un pareggio stasera al Benito Stirpe per festeggiare la Serie A.

La Serie B si prepara a vivere un ultimo turno di regular season ricco di tensione, verdetti e possibili colpi di scena.

Dopo una stagione intensa, equilibrata e piena di sorprese, la lotta per la promozione diretta in Serie A è arrivata al momento decisivo. Per settimane tre squadre hanno combattuto per i due posti che valgono il salto immediato nella massima categoria, ma il finale ha cambiato completamente lo scenario.

Il Venezia ha già chiuso i conti con una giornata d’anticipo, pareggiando 2-2 sul campo dello Spezia e approfittando della sconfitta del Monza a Mantova.

Un risultato inatteso, ma fondamentale, che ha permesso ai lagunari di festeggiare la promozione senza dover attendere l’ultima giornata.

Allo stesso tempo, quel ko dei brianzoli ha spalancato una porta enorme anche al Frosinone, bravo a non lasciarsi sfuggire l’occasione.

Frosinone a un passo dalla promozione diretta

Il Frosinone ha sfruttato al meglio il passo falso del Monza, andando a vincere di misura sul campo della Juve Stabia. Un successo pesantissimo, non solo per la classifica, ma anche per il morale, perché ha consentito ai ciociari di portarsi a 3 punti di vantaggio sui brianzoli quando resta soltanto una partita da giocare.

La situazione è quindi molto chiara: nell’ultimo turno, in programma stasera, al Frosinone basterà un pareggio contro il Mantova per essere matematicamente certo del ritorno in Serie A.

Una condizione favorevole, ma non priva di insidie, perché giocare per due risultati su tre può diventare anche un rischio mentale se la squadra dovesse abbassare troppo il baricentro o pensare soltanto a gestire.

I ciociari partono favoriti secondo le quote, ma dovranno affrontare la partita con grande attenzione. Il Mantova ha già dimostrato di poter incidere pesantemente sulla corsa promozione, battendo proprio il Monza nell’ultimo turno e cambiando gli equilibri della classifica.

Per questo motivo, il Frosinone dovrà evitare cali di concentrazione e cercare una gara solida, ordinata e intelligente.

Mantova motivato: playoff ancora possibili e voglia di confermarsi

Il Mantova arriva a questa partita con motivazioni importanti. Da una parte c’è una piccola possibilità di raggiungere l’ultimo posto utile per i playoff, dall’altra c’è il desiderio di confermare quanto di buono mostrato contro il Monza.

La squadra lombarda non vuole recitare il ruolo di comparsa e proverà a chiudere la regular season con un’altra prestazione di livello.

Il calendario ha creato un curioso incrocio: dopo aver fermato una diretta concorrente del Frosinone, il Mantova si ritrova ora davanti proprio la squadra che può beneficiare definitivamente di quel risultato. Una coincidenza che rende la gara ancora più interessante, perché i padroni di casa dovranno dimostrare che l’intensità vista contro i brianzoli non è stata un episodio isolato.

Dal punto di vista tattico, è lecito attendersi una partita controllata, con il Frosinone attento a non scoprirsi e il Mantova pronto a colpire nei momenti giusti.

I ciociari potrebbero privilegiare una gestione prudente, senza però rinunciare del tutto a cercare il gol che renderebbe la serata molto più tranquilla. Il Mantova, invece, avrà bisogno di equilibrio, perché esporsi troppo potrebbe favorire le ripartenze degli ospiti.

Probabili Formazioni di Frosinone – Mantova:

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; A. Oyono, Cittadini, Monterisi, Bracaglia; Cichella, Calò; Ghedjemis, F. Gelli, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini

Mantova (3-4-2-1): Bardi; Dembelè, Cella, Castellini; Maggioni, Trimboli, Kouda, Benaissa; Marras, Ruocco; Mancuso. All. Modesto

Pronostico Frosinone-Mantova: Multigol 1-3

Il pronostico più interessante per Frosinone-Mantova è il Multigol 1-3. Si tratta di una scelta coerente con il peso della partita e con il possibile sviluppo tattico dell’incontro.

Il Frosinone non ha necessità di vincere a tutti i costi, mentre il Mantova dovrà provare a restare in partita senza concedere troppi spazi.

Una gara con almeno una rete, ma con un massimo di tre gol complessivi, sembra uno scenario credibile.

La posta in palio è alta e questo potrebbe portare entrambe le squadre a giocare con una certa prudenza, soprattutto nella prima parte del match.

Il Frosinone cercherà di ridurre i rischi, mentre il Mantova proverà a rendersi pericoloso senza perdere compattezza.

Il Multigol 1-3 è proposto a 1.65 su Sisal, 1.59 su DomusBet e 1.51 su Eplay24.

Una quota che riflette l’idea di una partita equilibrata, non necessariamente spettacolare, ma comunque destinata a regalare grande tensione fino al fischio finale.

Pronostico Frosinone-Mantova: Multigol 1-3