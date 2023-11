Mondiali 2034 in Arabia Saudita: si giocherà in inverno

I Mondiali di calcio del 2034 dopo la rinuncia dell’ Australia si giocheranno in Arabia Saudita e molto probabilmente si disputeranno in inverno come già accaduto in Qatar nel 2022.

Come riferisce l’Ansa, Australia ha deciso di rinunciare alla propria candidatura all’organizzazione della Coppa del mondo di calcio 2034, rafforzando ulteriormente la posizione dell’Arabia Saudita, più che mai favorita per ospitare l’evento. Niente di ufficiale insomma, ma l’unica candidatura arrivata alla FIFA, con scadenza 31 ottobre 2023 è arrivata dal mondo arabo.

Anche il presidente della FIFA, Gianni Infantino, attraverso il proprio profilo social, ha voluto confermare che i prossimi mondiali di calcio del 2034 si giocheranno in Arabia Saudita, unico candidato dopo la rinuncia dell’Australia: “Tre edizioni, cinque continenti e dieci Paesi coinvolti nell’organizzazione delle partite del torneo, a dimostrazione che il calcio, questa competizione più importante al mondo, unisce come nient’altro, in un mondo sempre più diviso ed aggressivo.”

Gianni Infantino, presidente FIFA

Secondo il presidente della FIFA, Gianni Infantino i Mondiali di calcio sono il più grande spettacolo della terra, saranno organizzati nel 2026 in Nord America da Canada, Messico e Usa, nel 2030 si terranno in Africa (Marocco), Europa (Portogallo e Spagna) e Sud America, con tre gare celebrative (Argentina, Paraguay, Uruguay) e nel 2034 in Arabia Saudita.

L’ufficialità da parte della FIFA del paese che organizzerà i Mondiali di calcio del 2034 avverrà nel primo trimestre del 2024. A meno di clamorose sorprese, saranno i primi in Arabia Saudita e molto probabilmente si giocheranno in inverno come già accaduto in Qatar nel 2022.