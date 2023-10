Mondiali 2030: si giocherà in Argentina, Uruguay, Paraguay, Spagna Portogallo e Marocco

Il Mondiale del 2030 toccherà per la prima volta nella sua storia tre continenti. La FIFA con un comunicato ufficiale ha assegnato l’organizzazione del torneo a Spagna, Portogallo e Marocco la cui candidatura congiunta era l’unica.

Inoltre le prime tre gare del torneo saranno disputate in Sudamerica, fra Uruguay, Argentina e Paraguay, per onorare il Centenario della Coppa del Mondo, con la partita inaugurale della manifestazione che si terrà a Montevideo, sede della prima partita di sempre di un Mondiale nel 1930.

Questa decisione porta inevitabilmente al fatto che ci saranno già 6 nazioni sicure a partecipare al Mondiale del 2030.

#Mondiali2030, la Fifa precisa: per il semplice fatto di ospitare un match a testa, #Argentina, #Uruguay e #Paraguay sono qualificate di diritto. 6 posti su 48 sono dunque già assegnati sette anni primahttps://t.co/DnlfjQDEAV October 5, 2023

La FIFA e il calcio si stanno unendo, parola di Infantino

Gianni Infantino, presidente FIFA

Gianni Infantino, presidente FIFA, ha così dichiarato: “In un mondo diviso, la FIFA e il calcio si stanno unendo. Il Consiglio FIFA, che rappresenta l’intero mondo del calcio, ha deciso all’unanimità di celebrare nel modo più appropriato il centenario della Coppa del Mondo , la cui prima edizione si è giocata in Uruguay nel 1930. Di conseguenza, si svolgerà una festa in Sud America e i tre paesi sudamericani, Uruguay, Argentina e Paraguay, organizzeranno una partita ciascuno del Mondiale del 2030. La prima di queste tre partite si giocherà ovviamente allo stadio dove tutto ha avuto inizio, nel mitico Estádio Centenário di Montevideo, proprio per celebrare l’edizione del centenario della Coppa del Mondo.”

Il presidente Infantino ha aggiunto: “Il Consiglio FIFA ha inoltre concordato all’unanimità che l’unica candidatura per ospitare il Mondiale di calcio 2030 sarà quella congiunta di Marocco, Portogallo e Spagna. Due continenti , Africa ed Europa, uniti non solo in una celebrazione del calcio ma anche nel fornire una coesione sociale e culturale unica. Che grande messaggio di pace, tolleranza e inclusione.

Nel 2030, prosegue Infantino, “avremo un impatto globale unico, tre Continenti – Africa, Europa e Sudamerica – e sei Paesi – Argentina, Marocco, Paraguay, Portogallo, Spagna e Uruguay – che accoglieranno e uniranno il mondo celebrando insieme il bellissimo gioco del calcio, il Centenario e la Coppa del Mondo”.