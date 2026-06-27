Mondiali 2026: tabellone dai Sedicesimi alla Finale: tutte le partite e gli incroci possibili

I Mondiali 2026 entrano nella fase più calda. La fase a gironi è ormai agli ultimi verdetti e il tabellone dai sedicesimi di finale fino alla finale sta prendendo forma con diverse nazionali già certe del proprio posto nella fase a eliminazione diretta. Il nuovo format a 48 squadre ha cambiato completamente la struttura del torneo: non si passa più direttamente dagli ottavi, ma dai sedicesimi di finale, primo turno da dentro o fuori.

Il quadro non è ancora definitivo, perché restano alcune posizioni da assegnare e soprattutto va completata la griglia delle migliori terze classificate. Alcuni incroci sono già certi, altri dipendono dagli ultimi risultati dei gironi e dalla classifica avulsa delle terze. Proprio per questo il tabellone dei Mondiali 2026 è ancora ricco di possibili combinazioni, con alcune big che conoscono già una parte del proprio percorso verso la finale.

Come funzionano i sedicesimi dei Mondiali 2026

Il Mondiale allargato a 48 squadre prevede 12 gironi da quattro nazionali ciascuno. Accedono alla fase a eliminazione diretta le prime due classificate di ogni gruppo, per un totale di 24 squadre, più le otto migliori terze. Da quel momento il torneo diventa un tabellone a eliminazione diretta: sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e finale.

Il nuovo sistema rende più complessa la composizione degli incroci, perché non tutte le terze classificate possono finire contro qualsiasi prima. Alcune posizioni sono già predeterminate dal tabellone FIFA, ma l’identità dell’avversaria dipende dalla combinazione finale delle otto migliori terze qualificate.

Questo significa che alcune squadre conoscono già la propria posizione nel tabellone, ma non ancora il nome dell’avversaria. Altre, invece, sanno già chi affronteranno nei sedicesimi e possono iniziare a studiare il cammino potenziale verso la finale.

Le squadre già qualificate ai sedicesimi

Il quadro delle qualificate è quasi completo. Hanno già staccato il pass per la fase a eliminazione diretta:

Messico, primo Gruppo A

Sudafrica, secondo Gruppo A

Svizzera, prima Gruppo B

Canada, secondo Gruppo B

Bosnia-Erzegovina, terza Gruppo B

Brasile, primo Gruppo C

Marocco, secondo Gruppo C

Stati Uniti, primi Gruppo D

Australia, seconda Gruppo D

Paraguay, terzo Gruppo D

Germania, prima Gruppo E

Costa d’Avorio, seconda Gruppo E

Ecuador, terzo Gruppo E

Olanda, prima Gruppo F

Giappone, secondo Gruppo F

Svezia, terza Gruppo F

Belgio, primo Gruppo G

Egitto, secondo Gruppo G

Spagna, prima Gruppo H

Capo Verde, secondo Gruppo H

Francia, prima Gruppo I

Norvegia, seconda Gruppo I

Senegal, terzo Gruppo I

Argentina, prima Gruppo J

Colombia, qualificata dal Gruppo K

Portogallo, qualificato dal Gruppo K

Inghilterra, qualificata dal Gruppo L

Ghana, qualificato dal Gruppo L

Restano da definire gli ultimi piazzamenti nei gironi ancora aperti e l’elenco completo delle migliori terze, che determinerà gli ultimi incroci ancora indicati come “TBD”.

Tabellone Mondiali 2026, sedicesimi di finale

Il tabellone dei sedicesimi è diviso in due parti. Alcuni accoppiamenti sono già certi, mentre altri dipendono dagli ultimi verdetti della fase a gironi.

Parte sinistra del tabellone

Partita 73: Sudafrica-Canada

Chi vince affronterà la vincente di Olanda-Marocco negli ottavi.

Chi vince affronterà la vincente di Olanda-Marocco negli ottavi. Partita 75: Olanda-Marocco

Una delle sfide più interessanti dei sedicesimi, con la vincente destinata a incrociare Sudafrica o Canada.

Una delle sfide più interessanti dei sedicesimi, con la vincente destinata a incrociare Sudafrica o Canada. Partita 74: Germania-Paraguay

La Germania parte favorita, ma il Paraguay arriva da terza qualificata e proverà a sfruttare l’occasione da outsider.

La Germania parte favorita, ma il Paraguay arriva da terza qualificata e proverà a sfruttare l’occasione da outsider. Partita 77: Francia-Svezia

La Francia, prima nel Gruppo I, trova una delle migliori terze. In caso di successo, può profilarsi un ottavo di finale pesantissimo.

La Francia, prima nel Gruppo I, trova una delle migliori terze. In caso di successo, può profilarsi un ottavo di finale pesantissimo. Partita 83: seconda Gruppo K-seconda Gruppo L

Incrocio ancora da completare, legato ai verdetti finali di Colombia, Portogallo, Inghilterra, Ghana e Croazia.

Incrocio ancora da completare, legato ai verdetti finali di Colombia, Portogallo, Inghilterra, Ghana e Croazia. Partita 84: Spagna-seconda Gruppo J

La Spagna attende di conoscere la propria avversaria, che uscirà dal Gruppo J.

La Spagna attende di conoscere la propria avversaria, che uscirà dal Gruppo J. Partita 81: Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina

Gli Stati Uniti, primi nel Gruppo D, trovano la Bosnia, qualificata come terza del Gruppo B.

Gli Stati Uniti, primi nel Gruppo D, trovano la Bosnia, qualificata come terza del Gruppo B. Partita 82: Belgio-migliore terza A/E/H/I/J

Il Belgio attende una terza classificata. L’avversaria dipenderà dalla combinazione finale delle migliori terze.

Parte destra del tabellone

Partita 76: Brasile-Giappone

Una delle sfide più affascinanti dei sedicesimi: tecnica brasiliana contro organizzazione e ritmo giapponese.

Una delle sfide più affascinanti dei sedicesimi: tecnica brasiliana contro organizzazione e ritmo giapponese. Partita 78: Costa d’Avorio-Norvegia

La Norvegia di Haaland incrocia la Costa d’Avorio in una gara che può aprire scenari importanti nella parte destra del tabellone.

La Norvegia di Haaland incrocia la Costa d’Avorio in una gara che può aprire scenari importanti nella parte destra del tabellone. Partita 79: Messico-migliore terza C/E/F/H/I

Il Messico, primo nel Gruppo A, attende di conoscere la terza classificata che finirà sulla sua strada.

Il Messico, primo nel Gruppo A, attende di conoscere la terza classificata che finirà sulla sua strada. Partita 80: prima Gruppo L-migliore terza E/H/I/J/K

Incrocio ancora aperto, con l’Inghilterra coinvolta nella lotta per il primo posto del Gruppo L.

Incrocio ancora aperto, con l’Inghilterra coinvolta nella lotta per il primo posto del Gruppo L. Partita 86: Argentina-Capo Verde

I campioni in carica trovano Capo Verde, una delle grandi sorprese del Mondiale. La vincente sfiderà Australia o Egitto negli ottavi.

I campioni in carica trovano Capo Verde, una delle grandi sorprese del Mondiale. La vincente sfiderà Australia o Egitto negli ottavi. Partita 88: Australia-Egitto

Sfida equilibrata tra due nazionali che hanno costruito la qualificazione con solidità e pragmatismo.

Sfida equilibrata tra due nazionali che hanno costruito la qualificazione con solidità e pragmatismo. Partita 85: Svizzera-migliore terza E/F/G/I/J

La Svizzera, prima nel Gruppo B, attende l’avversaria dai meccanismi delle migliori terze.

La Svizzera, prima nel Gruppo B, attende l’avversaria dai meccanismi delle migliori terze. Partita 87: prima Gruppo K-migliore terza D/E/I/J/L

Il primo posto del Gruppo K sarà decisivo per completare uno degli ultimi tasselli del tabellone.

Le possibili combinazioni dagli ottavi alla finale

Il tabellone dei Mondiali 2026 è già strutturato fino alla finale. Questo significa che ogni squadra può conoscere in anticipo il proprio percorso potenziale, anche se diversi nomi devono ancora essere definiti.

Negli ottavi di finale, la vincente di Sudafrica-Canada affronterà la vincente di Olanda-Marocco. Nella stessa zona del tabellone, la vincente di Germania-Paraguay sfiderà la vincente di Francia-Svezia. Questo apre la possibilità di un grande incrocio tra Germania e Francia già agli ottavi, se entrambe dovessero superare il primo turno a eliminazione diretta.

Nella parte centrale del lato sinistro, la vincente della sfida tra seconda Gruppo K e seconda Gruppo L affronterà la vincente di Spagna-seconda Gruppo J. Nello stesso blocco, la vincente di Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina incrocerà la vincente di Belgio-migliore terza.

Nella parte destra, la vincente di Brasile-Giappone affronterà la vincente di Costa d’Avorio-Norvegia. È una porzione di tabellone molto interessante, perché potrebbe mettere sulla strada del Brasile un avversario fisico come la Costa d’Avorio o una Norvegia trascinata da Erling Haaland.

Sempre sulla destra, la vincente di Messico-migliore terza affronterà la vincente della partita tra la prima del Gruppo L e una migliore terza. Questo è il punto del tabellone che può riguardare direttamente l’Inghilterra, nel caso in cui i Three Lions chiudano davanti a tutti nel proprio gruppo.

Più in basso, la vincente di Argentina-Capo Verde sfiderà la vincente di Australia-Egitto. Per la Selección può dunque aprirsi un percorso molto interessante, ma il nuovo format rende ogni gara più insidiosa: basta una serata storta per uscire.

Infine, la vincente di Svizzera-migliore terza affronterà la vincente della sfida tra la prima del Gruppo K e un’altra migliore terza. In questo ramo potrebbero finire squadre come Colombia o Portogallo, a seconda dell’esito del girone.

Il cammino verso quarti, semifinali e finale

Dopo gli ottavi, il tabellone proseguirà con i quarti di finale. La parte sinistra potrebbe proporre un quarto tra la vincente del blocco Sudafrica/Canada/Olanda/Marocco e la vincente del blocco Germania/Paraguay/Francia/Svezia. Dall’altra parte della stessa metà, si incroceranno le vincenti dei rami che coinvolgono Spagna, Belgio, Stati Uniti e le seconde dei Gruppi K e L.

Nella parte destra, invece, un quarto di finale potrebbe nascere dal percorso di Brasile, Giappone, Norvegia, Costa d’Avorio, Messico e della prima del Gruppo L. L’altro quarto potrebbe invece coinvolgere Argentina, Capo Verde, Australia, Egitto, Svizzera e la prima del Gruppo K.

Le semifinali metteranno poi di fronte le due squadre sopravvissute nella parte sinistra e le due sopravvissute nella parte destra. La finale dei Mondiali 2026 si giocherà domenica 19 luglio, ultimo atto di un torneo che, con il nuovo format, ha aumentato il numero di partite e reso il percorso verso il titolo ancora più lungo.

Dove vedere le partite dei Mondiali 2026 in TV e streaming

📺 Diretta TV: tutte le partite dei Mondiali 2026 sono disponibili su DAZN, che trasmette l’intero torneo. Una selezione di 35 match è visibile anche in chiaro sulla Rai, compresi alcuni sedicesimi di finale, gli ottavi, i quarti, le semifinali e la finale.

📱 Diretta streaming: le gare sono disponibili in streaming su DAZN tramite app per smart TV, smartphone, tablet, console e dispositivi compatibili. Le partite trasmesse in chiaro dalla Rai sono visibili anche su RaiPlay.

Il calendario TV dei sedicesimi verrà aggiornato man mano che saranno definiti tutti gli accoppiamenti e le assegnazioni tra diretta in chiaro e pay streaming.