Juve, rivoluzione in difesa: Bremer non è più intoccabile, Kelly e Gatti rischiano con Lucumì e Muharemovic

Juventus - Stadiosport.it

La Juventus si muove con decisione sul mercato e il reparto più caldo, in questo momento, è la difesa. Quella che sembrava una semplice ricerca di rinforzi si sta trasformando in una possibile rivoluzione: nessuno è davvero intoccabile e, davanti a un’offerta importante, anche i nomi più pesanti possono finire in discussione.

Il piano bianconero ruota attorno a diversi incastri. Da una parte ci sono i possibili arrivi di Jhon Lucumì dal Bologna e Tarik Muharemovic dal Sassuolo. Dall’altra ci sono le situazioni di Bremer, Lloyd Kelly, Federico Gatti, Rugani e Cabal, tutti coinvolti in modo diverso nel grande riassetto difensivo chiesto da Luciano Spalletti.

La sensazione è che la Juve voglia alzare il livello tecnico del reparto, inserendo centrali più adatti alla costruzione dal basso e a una linea difensiva pensata per giocare a quattro. Una scelta che cambia gerarchie, prospettive e anche valore di mercato dei giocatori già presenti in rosa.

Bremer vuole restare, ma davanti all’offerta giusta può partire

Il nome più pesante è naturalmente Gleison Bremer. Il brasiliano resta uno dei difensori più importanti della rosa e, almeno nelle intenzioni personali, non spinge per andare via. La sua volontà sarebbe quella di restare alla Juventus e continuare il percorso in bianconero.

Il problema è che il mercato ragiona anche con i numeri. Bremer ha estimatori importanti, soprattutto all’estero, e club come Tottenham e Bayern Monaco possono rappresentare tentazioni molto concrete. Se dovesse arrivare una proposta davvero alta, la Juventus sarebbe obbligata a riflettere.

La posizione del club è chiara: Bremer non viene svenduto, ma non è nemmeno fuori dal mercato. In un’estate in cui servono risorse, plusvalenze e margini per finanziare nuovi arrivi, una cessione pesante potrebbe cambiare completamente la strategia bianconera.

Per Spalletti, però, perdere Bremer significherebbe rinunciare al centrale più forte fisicamente e probabilmente più affidabile nei duelli. Per questo la Juve non può permettersi una scelta improvvisata: se il brasiliano dovesse partire, servirebbe un sostituto di livello immediato.

Lucumì è il profilo pronto, ma il Bologna fa muro

Tra i nomi più caldi c’è Jhon Lucumì, difensore colombiano del Bologna. È un profilo che piace perché conosce bene la Serie A, ha esperienza, è mancino e può garantire un inserimento rapido nel sistema bianconero.

La Juventus lo considera un giocatore utile non solo per rinforzare numericamente il reparto, ma anche per cambiare il modo di costruire l’azione. Lucumì è un centrale più abituato a gestire il pallone, caratteristica importante per una squadra che vuole uscire meglio dal basso e avere più qualità nella prima impostazione.

Il problema principale resta la valutazione. Il Bologna non ha intenzione di fare sconti e la clausola da circa 28 milioni di euro rappresenta un ostacolo pesante. La Juve vorrebbe trattare a condizioni più favorevoli, ma i rossoblù sanno di avere tra le mani un difensore richiesto e non hanno fretta di abbassare le pretese.

In questo scenario potrebbe entrare anche il discorso legato a Fabio Miretti, ma le operazioni restano separate. La Juventus ha necessità di sistemare anche alcune questioni di bilancio, mentre il Bologna valuta con attenzione tempi, costi e possibili alternative.

Muharemovic può tornare a Torino a condizioni vantaggiose

Accanto a Lucumì c’è un altro nome che intriga molto la Juventus: Tarik Muharemovic. Il difensore del Sassuolo è cresciuto nel mondo bianconero e conosce già l’ambiente. Questo lo rende un’opzione più familiare e potenzialmente meno rischiosa rispetto ad altri profili.

L’aspetto più importante, però, è economico. La Juventus conserva una percentuale importante sulla futura rivendita del giocatore, dettaglio che può permettere al club di riportarlo a Torino a un costo più basso rispetto alla valutazione complessiva fatta dal Sassuolo.

Muharemovic rappresenterebbe un investimento diverso rispetto a Lucumì. Il colombiano sarebbe un rinforzo più pronto, mentre il bosniaco avrebbe un profilo più giovane, di prospettiva e con margini di crescita. La vera novità è che i due arrivi non sono per forza alternativi: in caso di uscite, la Juve potrebbe provare a prenderli entrambi.

Kelly rischia se arrivano due mancini

L’arrivo contemporaneo di Lucumì e Muharemovic aprirebbe però un problema tecnico evidente: entrambi sono mancini. E nella rosa bianconera ci sono già altri difensori di piede sinistro, tra cui Lloyd Kelly e Cabal.

Cabal sembra ormai fuori dal progetto tecnico, dopo una stagione in cui non è riuscito a convincere fino in fondo. Diverso il discorso per Kelly, che Spalletti ha considerato importante, ma che potrebbe comunque diventare sacrificabile se il reparto venisse riempito da altri mancini.

L’inglese ha mercato in Premier League e diversi club possono guardare con interesse alla sua situazione. Per la Juventus sarebbe una cessione utile anche dal punto di vista economico, considerando il peso tra stipendio e ammortamento.

Kelly vorrebbe restare, ma il mercato può cambiare tutto. Se la Juve dovesse davvero chiudere per due centrali mancini, la sua posizione diventerebbe meno sicura di quanto sembrava fino a poche settimane fa.

Gatti vuole più spazio e valuta il futuro

Un altro caso delicato è quello di Federico Gatti. Il difensore italiano rischia di trovare meno spazio nella nuova Juventus, soprattutto se Spalletti dovesse puntare stabilmente su una difesa a quattro.

Con Bremer davanti nelle gerarchie e l’eventuale arrivo di altri centrali, Gatti potrebbe ritrovarsi a vivere un’altra stagione da alternativa. Una prospettiva che non lo entusiasma, soprattutto in una fase della carriera in cui ha bisogno di continuità.

Per questo il suo futuro è da monitorare. Gatti non è necessariamente fuori dal progetto, ma pretende chiarezza. Se dovesse capire di non avere garanzie sufficienti sul minutaggio, potrebbe prendere in considerazione l’idea di cambiare aria.

La Juventus, dal canto suo, ascolterebbe eventuali offerte. Non perché voglia liberarsene a ogni costo, ma perché in questa fase ogni uscita può diventare funzionale al mercato in entrata.

La difesa bianconera tra esigenze tecniche e necessità di bilancio

Il mercato della Juventus in difesa è quindi un intreccio tra campo e conti. Spalletti ha bisogno di centrali adatti alla sua idea di calcio, la società deve però muoversi con attenzione tra valutazioni, plusvalenze e costi di gestione.

Lucumì darebbe esperienza e qualità immediata. Muharemovic offrirebbe prospettiva e convenienza economica. Bremer resta il grande nome da blindare, salvo offerte irrinunciabili. Kelly può diventare sacrificabile se arrivano altri mancini. Gatti cerca spazio. Rugani e Cabal sembrano destinati a restare ai margini o a uscire.

La Juventus non sta semplicemente cercando un difensore: sta ridisegnando l’intero reparto. E proprio da queste scelte passerà una parte importante della nuova identità bianconera.