Mondiali 2026, pronostico Spagna-Arabia Saudita: quote, analisi e probabili formazioni

Mondiali 2026 - Stadiosport.it

I Mondiali 2026 entrano nel vivo con la seconda giornata della fase a gironi. Nel Gruppo H la situazione è di totale equilibrio, e la Spagna si gioca già una fetta importante di qualificazione contro l’Arabia Saudita ad Atlanta. Dopo i pareggi del debutto, entrambe le formazioni cercano tre punti fondamentali.

Qui Spagna

La selezione di Luis de la Fuente si presentava ai nastri di partenza come una delle grandi favorite per la vittoria finale, ma l’esordio è stato decisamente amaro. Nonostante un netto 74% di possesso palla, le Furie Rosse non sono riuscite a scardinare il muro eretto dal Capo Verde, fermandosi su uno sterile 0-0 e creando appena due grandi occasioni da gol. Per la Roja si tratta del terzo pareggio nelle ultime quattro uscite, a testimonianza di un attacco che fatica a ritrovare la brillantezza di Euro 2024, complici i recenti problemi fisici di Nico Williams e Lamine Yamal (entrati solo nel finale nel match di debutto). Resta comunque attiva la striscia d’invincibilità nei tempi regolamentari che dura da oltre due anni.

Qui Arabia Saudita

I “Figli del Deserto” arrivano a questa sfida galvanizzati dal buon pareggio per 1-1 strappato all’esordio contro il più quotato Uruguay. La squadra ha disputato pochissime partite da quando il tecnico greco Giorgos Donis si è seduto in panchina lo scorso aprile. L’Arabia Saudita fa della compattezza difensiva la sua arma principale: ha subito un solo gol nei primi tempi delle ultime cinque partite e difficilmente cambierà atteggiamento tattico contro gli iberici. L’obiettivo sarà quello di difendere bassi, togliere linee di passaggio centrali e pungere in ripartenza, anche se i dati offensivi restano modesti (appena 0.66 xG generati contro l’Uruguay).

Le probabili formazioni di Spagna-Arabia Saudita

De la Fuente dovrebbe lanciare dal primo minuto il talento Yamal per dare imprevedibilità alla manovra. Donis risponde confermando il blocco solido visto contro l’Uruguay.

Spagna (4-3-3): Simon; Cucurella, Laporte, Cubarsi, Llorente; Fabian, Rodri, Pedri; Ferran, Oyarzabal, Yamal. All. De la Fuente.

Simon; Cucurella, Laporte, Cubarsi, Llorente; Fabian, Rodri, Pedri; Ferran, Oyarzabal, Yamal. All. De la Fuente. Arabia Saudita (4-5-1): Al-Owais; Al-Harbi, Al-Amri, Al-Tambakti, Abdulhamid; Kanno, Al-Khaibari, Al-Dawsari, Al-Juwayr, Al-Shamat; Al-Buraikan. All. Donis.

Il pronostico di Spagna-Arabia Saudita

Nonostante i bookmaker vedano la Spagna nettamente favorita, la partita potrebbe rivelarsi molto più bloccata del previsto, sulla falsariga del match contro il Capo Verde.

La giocata principale: La retroguardia saudita proverà a resistere almeno per i primi 45 minuti di gioco. Un’opzione di valore è il X2 Primo Tempo (quota 2.63 su Stake).

La retroguardia saudita proverà a resistere almeno per i primi 45 minuti di gioco. Un’opzione di valore è il (quota 2.63 su Stake). L’alternativa: Con una Spagna non ancora al top della condizione offensiva e un’Arabia Saudita che segna pochissimo, l’ Under 2.5 (quota 2.60 su Planetwin365) è una scelta molto interessante.

Con una Spagna non ancora al top della condizione offensiva e un’Arabia Saudita che segna pochissimo, l’ (quota 2.60 su Planetwin365) è una scelta molto interessante. Il consiglio del marcatore/assist: Il classe 2007 Lamine Yamal sarà la chiave per scardinare la difesa asiatica. Puntiamo sull’opzione Yamal 1+ Assist (quota 2.90 su bet365).

Risultato esatto consigliato: 2-0

Nota: Le quote sono soggette a variazioni in tempo reale; si raccomanda di verificare i valori aggiornati sui bookmaker ufficiali. Il gioco è riservato esclusivamente ai maggiorenni (+18) e può causare dipendenza patologica. Gioca responsabilmente.