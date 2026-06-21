Mondiali 2026, programma di oggi 21-06-2026 e pronostici: riscatto Spagna con l’Arabia, Belgio a caccia di gol contro l’Iran

Entra decisamente nel vivo la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Calcio 2026. Le sfide in programma oggi, domenica 21 giugno, mettono già spalle al muro alcune delle grandi favorite della vigilia. Dopo i clamorosi passi falsi dei match d’esordio, sia la Spagna che il Belgio non possono più permettersi distrazioni se vogliono blindare la qualificazione ai sedicesimi di finale.

Scopriamo l’analisi dettagliata, le probabili formazioni e i consigli per le scommesse dei nostri esperti per i due match clou della giornata.

Pronostico Spagna – Arabia Saudita: la Roja cerca la scintilla ad Atlanta

Il debutto della Spagna in questa Coppa del Mondo è stato a dir poco opaco. Nonostante un controllo sterile del gioco e un possesso palla monstre del 74%, la selezione guidata da Luis de la Fuente sbatte contro il muro eretto dal Capo Verde, non andando oltre uno scialbo 0-0. Per i campioni d’Europa in carica si tratta del terzo pareggio nelle ultime quattro uscite: un trend che evidenzia una preoccupante flessione offensiva, complici le condizioni non ottimali delle frecce Nico Williams e Lamine Yamal, entrambi gestiti nel minutaggio all’esordio.

Dall’altra parte l’Arabia Saudita del neo-CT Giorgos Donis ha strappato un ottimo 1-1 contro l’Uruguay a Miami, confermando che il Gruppo H viaggia sui binari di un totale equilibrio (tutte le squadre sono a 1 punto). I “Figli del Deserto” si presenteranno ad Atlanta con un baricentro molto basso, pronti a replicare la gabbia tattica che ha già imprigionato la Roja pochi giorni fa.

Le probabili formazioni

SPAGNA (4-3-3): Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian; Yamal, Oyarzabal, Ferran.

Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian; Yamal, Oyarzabal, Ferran. ARABIA SAUDITA (4-5-1): Al-Owais; Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi; Al-Shamat, Al-Juwayr, Al-Khaibari, Kanno, Al-Dawsari; Al-Buraikan.

Le migliori scommesse Spagna – Arabia Saudita

Esito 1° Tempo – Pareggio o Arabia Saudita (X2 1°T): La Spagna ha mostrato partenze molto lente e i sauditi hanno subito un solo gol nelle prime frazioni delle ultime cinque partite. Quota 2.63 su Stake.

La Spagna ha mostrato partenze molto lente e i sauditi hanno subito un solo gol nelle prime frazioni delle ultime cinque partite. Quota su Stake. Under 2.5 Gol: Ci aspettiamo un altro match bloccato, con l’Arabia Saudita arroccata a protezione dello 0-0. Quota 2.60 su Planetwin365.

Ci aspettiamo un altro match bloccato, con l’Arabia Saudita arroccata a protezione dello 0-0. Quota su Planetwin365. Lamine Yamal 1+ Assist: Il talento del Barcellona dovrebbe partire titolare. Sarà lui la chiave per scardinare la difesa asiatica. Quota 2.90 su bet365.

Il consiglio del nostro esperto: Risultato Esatto Spagna-Arabia Saudita 2-0.

Pronostico Belgio – Iran: i Diavoli Rossi si affidano a Lukaku

Situazione speculare nel Gruppo G, dove il Belgio deve resettare il deludente 1-1 patito all’esordio contro l’Egitto, match in cui gli uomini di Rudi Garcia sono andati sotto dopo venti minuti prima di acciuffare il pari. La vittoria oggi al SoFi Stadium della California è cruciale. L’avversario di turno è l’Iran, reduce dal pirotecnico 2-2 contro la Nuova Zelanda. Il “Team Melli” guidato da Amir Ghalenoei ha mostrato un potenziale offensivo devastante (13 gol nelle ultime cinque partite), ma anche clamorose amnesie difensive.

La buona notizia per il Belgio è il probabile impiego dal primo minuto di Romelu Lukaku. Entrato a gara in corso contro l’Egitto, il bomber del Napoli ha impiegato appena un minuto per seminare il panico e propiziare il gol del definitivo pareggio. Con lui in campo, il peso specifico dell’attacco belga cambia radicalmente.

Le probabili formazioni

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne; Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku.

Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne; Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku. IRAN (4-2-3-1): Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi; Ghoddos, Ezatolahi; Mohebi, Yousefi, Taremi; Moghanlou.

Le migliori scommesse Belgio – Iran

Under/Over – Over 2.5: Entrambe le squadre concedono molto dietro ma hanno enorme qualità davanti. La differenza reti sarà decisiva nel girone. Quota 1.79 su Stake.

Entrambe le squadre concedono molto dietro ma hanno enorme qualità davanti. La differenza reti sarà decisiva nel girone. Quota su Stake. Marcatore Incontro – Romelu Lukaku: Schierato finalmente dall’inizio, il gigante belga è il candidato numero uno a timbrare il cartellino. Quota 2.10 su Planetwin365.

Schierato finalmente dall’inizio, il gigante belga è il candidato numero uno a timbrare il cartellino. Quota su Planetwin365. Combo Combo 1X2 + GG – Belgio & Sì: La superiorità tecnica dei Diavoli Rossi dovrebbe emergere, ma l’Iran ha le carte in regola per pungere la retroguardia belga. Quota 3.30 su bet365.

Il consiglio del nostro esperto: Risultato Esatto Belgio-Iran 2-1.

Dove vedere i Mondiali 2026 in TV e Streaming

Tutte le sfide odierne della Coppa del Mondo saranno visibili in diretta streaming per gli abbonati sulla piattaforma DAZN. Per chi invece volesse seguire i match in chiaro, la Rai garantirà la copertura televisiva sui propri canali (Rai 1 e Rai Sport) e in streaming gratuito su RaiPlay.

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