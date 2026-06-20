Mondiali 2026, Pronostico Olanda – Svezia: a Houston gli Oranje cercano il riscatto. Analisi, formazioni e quote top

Il grande calcio della Coppa del Mondo 2026 sbarca in Texas per una sfida d’alta quota che profuma già di dentro o fuori. Al NRG Stadium di Houston va in scena Olanda – Svezia, un incrocio delicatissimo per la selezione di Ronald Koeman, chiamata a riscattare un esordio opaco e a raddrizzare immediatamente la classifica del girone. Di fronte troverà una nazionale svedese rigenerata dalla cura Graham Potter e reduce da un debutto travolgente.

Qui Olanda: serve una scossa dopo il passo falso al debutto

C’è molto rammarico nell’ambiente Orange dopo la prima giornata. L’Olanda ha infatti buttato al vento per ben due volte il vantaggio, facendosi fermare sul 2-2 da un Giappone mai domo. Un pareggio che ha confermato i dubbi già emersi durante il percorso di avvicinamento al Mondiale, caratterizzato dalla sconfitta contro l’Algeria, dal pareggio con l’Ecuador e da una vittoria di misura per 1-0 contro l’Uzbekistan che non aveva convinto gli addetti ai lavori.

Koeman deve fare i conti con un’infermeria affollata: le assenze pesanti di Xavi Simons e Jerdy Schouten (entrambi fuori per l’intero torneo) limitano le rotazioni a centrocampo e sulla trequarti. La buona notizia è però il recupero totale di Memphis Depay, pronto a riprendersi una maglia da titolare per trascinare i compagni.

Qui Svezia: l’attacco vola, ma la difesa concede

Umore diametralmente opposto in casa Svezia. Graham Potter sembra aver trovato la quadratura del cerchio dopo una campagna di qualificazione complessa: il roboante 5-1 rifilato alla Tunisia al debutto ha certificato lo straordinario stato di forma del reparto offensivo.

Tuttavia, la Blågult non è impenetrabile. Il recente KO in amichevole contro la Norvegia e il pareggio contro la Grecia dimostrano che il pacchetto arretrato tende a concedere sempre qualcosa. Potter recupera a sinistra Gabriel Gudmundsson, ristabilitosi dal risentimento muscolare accusato nella prima partita, e si affida nuovamente alla coppia d’oro formata da Isak e Gyökeres.

Le probabili formazioni a Houston

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, van Hecke, van Dijk, Van de Vin; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo. CT: Koeman.

Verbruggen; Dumfries, van Hecke, van Dijk, Van de Vin; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo. CT: Koeman. SVEZIA (4-4-2): Nordtfeldt; Hien, Lindelof, Lagerbielke, Bernhardsson; Karlstrom, Ayari, Gudmundsson, Nygren; Isak, Gyokeres. CT: Potter.

I nostri pronostici originali per Olanda – Svezia

Risultato Esatto Consigliato: Olanda – Svezia 2-1

Olanda – Svezia 2-1 Marcatori ipotizzati: Memphis Depay, Cody Gakpo (Olanda); Alexander Isak (Svezia)

Scommessa 1: Esito Combo 1 + Goal (Quota top: 3.70 su Planetwin365)

L’Olanda ha un disperato bisogno di punti e il tasso tecnico della rosa dovrebbe favorire la reazione d’orgoglio degli uomini di Koeman. Mantenere la porta inviolata sarà però complesso: la difesa Orange incassa reti da 5 partite consecutive (l’ultimo clean sheet risale a novembre). Poiché anche la Svezia non ha mai chiuso a reti bianche sotto la gestione Potter, la combo 1 + Goal offre una quota di grandissimo valore.

Scommessa 2: Over 2.5 Gol (Quota top: 1.85 su Planetwin365)

Le statistiche spingono forte verso una partita ricca di marcature. Tre delle ultime cinque uscite dell’Olanda e la totalità degli ultimi cinque match disputati dalla Svezia si sono conclusi con almeno tre gol complessivi. Con bocche da fuoco come Gyökeres, Isak e Gakpo sul rettangolo di gioco, l’Over 2.5 rappresenta una solida base per le schedine del weekend.

Scommessa 3: Memphis Depay Marcatore o Assistman (Quota top: 1.85 su Stake)

Il redivivo bomber olandese, attualmente in forza al Corinthians, ha smaltito i guai fisici ed è l’uomo copertina di questo match. A 32 anni, Depay insegue un traguardo storico: si trova a sole 9 partecipazioni attive (tra gol e assist) per toccare quota 100 contributi complessivi con la maglia della propria Nazionale. Le motivazioni saranno al massimo e i bookmaker lo vedono come il profilo ideale per sbloccare l’incontro o regalare un passaggio vincente.

Comparazione Quote e Info Utili per il Betting

Di seguito la tabella comparativa per i mercati principali analizzati dai nostri esperti:

Mercato / Esito Stake Planetwin365 bet365 Olanda Vincente + GG 3.50 3.70 3.60 Over 2.5 Gol 1.82 1.85 1.80 M. Depay Marcatore/Assist 1.85 1.80 1.75

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Nota: Le quote sono soggette a variazioni in tempo reale; si raccomanda di verificare i valori aggiornati sui bookmaker ufficiali. Il gioco è riservato esclusivamente ai maggiorenni (+18) e può causare dipendenza patologica. Gioca responsabilmente.