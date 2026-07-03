Mercato Inter, la nuova svolta di Chivu: Khalaili accelera, Chalobah sorpassa Solet e Jones resta il sogno

Inter - Stadiosport.it

Il mercato dell’Inter entra nella fase più calda e comincia a mostrare una direzione molto precisa. Dopo settimane di sondaggi, frenate e cambi di scenario, la dirigenza nerazzurra sta ridisegnando la squadra attorno alle esigenze di Cristian Chivu, con un obiettivo chiaro: ringiovanire la rosa senza perdere competitività immediata.

Il progetto tecnico riparte dal 3-5-2, ma con interpreti diversi. Non si tratta soltanto di sostituire chi è uscito o chi potrebbe salutare, ma di aggiornare il modo di giocare dell’Inter. Servono gambe, intensità, fisicità e calciatori capaci di sostenere un calcio più aggressivo, più verticale e meno dipendente dai senatori che hanno guidato il ciclo precedente.

I nomi oggi più caldi raccontano bene questa trasformazione: Anan Khalaili per la fascia destra, Trevoh Chalobah per la difesa, Curtis Jones per il centrocampo. Sullo sfondo resta Oumar Solet, ma la sua candidatura ha perso forza nelle ultime ore.

Khalaili, l’Inter vuole chiudere il buco sulla fascia destra

Il nome più concreto è quello di Anan Khalaili, esterno israeliano classe 2004 dell’Union Saint-Gilloise. L’Inter ha accelerato con decisione e avrebbe già trovato un’intesa di massima con il giocatore per un contratto quinquennale. Il passaggio decisivo, però, resta l’accordo con il club belga.

Khalaili piace perché risponde perfettamente al nuovo identikit tracciato dalla società: giovane, sostenibile a livello di ingaggio, già abituato a un calcio intenso e con margini di crescita importanti. La sua candidatura è diventata ancora più forte dopo il raffreddamento di altre piste sulla corsia destra.

La fascia è uno dei punti chiave del mercato nerazzurro. L’Inter cerca un calciatore capace di raccogliere l’eredità di Denzel Dumfries, non solo per caratteristiche offensive, ma anche per tenuta atletica e disponibilità al doppio lavoro. In un 3-5-2 moderno, l’esterno non può limitarsi ad accompagnare l’azione: deve attaccare l’area, coprire campo, difendere sul quinto avversario e garantire continuità per tutta la partita.

Khalaili non sarebbe un acquisto di semplice prospettiva. L’Inter lo valuta come un profilo da inserire subito nelle rotazioni, con la possibilità di farlo crescere dentro un sistema già collaudato. Il nodo è il prezzo: l’Union Saint-Gilloise non intende fare sconti pesanti, anche perché deve tenere conto della percentuale di rivendita legata al precedente trasferimento dal Maccabi Haifa.

Chalobah supera Solet: la difesa cambia priorità

In difesa il nome che ha guadagnato più terreno è Trevoh Chalobah. Il centrale del Chelsea è entrato con forza nella lista dell’Inter e, soprattutto, avrebbe superato Oumar Solet nelle preferenze della dirigenza.

Chalobah offre caratteristiche che intrigano molto i nerazzurri: struttura fisica, abitudine alla Premier League, duttilità nella linea a tre e margine d’età ancora interessante. Non è un profilo low cost, perché il Chelsea valuta il giocatore su cifre importanti, ma l’Inter lo considera più adatto rispetto ad altre soluzioni per affidabilità e compatibilità tattica.

La trattativa non è semplice. Il Como ha già provato a muoversi, trovando la resistenza del Chelsea, e questo conferma che il giocatore ha mercato. L’Inter, però, può giocarsi la carta del progetto tecnico e della possibilità di inserirlo in una squadra che lotta per obiettivi di alto livello.

Solet, invece, si è allontanato. Il difensore dell’Udinese era stato seguito con attenzione, ma la valutazione economica, alcuni dubbi tattici e le valutazioni fisiche hanno raffreddato la pista. L’Inter non vuole investire una cifra pesante su un profilo che non convince al cento per cento sotto ogni aspetto.

Jones resta il grande colpo a centrocampo, ma il Liverpool fa muro

Il sogno per il centrocampo resta Curtis Jones. Il giocatore del Liverpool piace da tempo e viene considerato uno dei profili più adatti per dare nuova energia alla mediana interista. Dinamismo, qualità tecnica, capacità di inserimento e abitudine a ritmi altissimi lo rendono un nome perfetto per l’evoluzione pensata da Chivu.

Il problema è la distanza tra domanda e offerta. L’Inter non vuole spingersi oltre una certa soglia, mentre il Liverpool continua a chiedere una cifra molto alta. La scadenza contrattuale nel 2027 può aiutare i nerazzurri, soprattutto se il giocatore non dovesse rinnovare, ma al momento l’operazione resta complicata.

La sensazione è che Jones possa diventare una partita di pazienza. L’Inter lo tiene vivo, ma non può permettersi di restare bloccata troppo a lungo. Per questo la dirigenza continua a studiare alternative, soprattutto se dovessero arrivare uscite importanti in mezzo al campo.

Il nuovo mercato dell’Inter: meno nomi a effetto, più strategia

La linea dell’Inter appare chiara: investire su giocatori giovani, funzionali e rivendibili, senza perdere di vista l’equilibrio economico. Khalaili, Chalobah e Jones non sono nomi casuali, ma tasselli di una squadra che vuole cambiare pelle restando competitiva.

Il mercato nerazzurro non sarà fatto soltanto di grandi colpi, ma di incastri. Prima la fascia, poi la difesa, quindi il centrocampo. Ogni movimento può condizionare l’altro, soprattutto in una sessione in cui i prezzi sono alti e la concorrenza arriva anche da club italiani come Napoli e Como.

Chivu aspetta rinforzi, Marotta e Ausilio lavorano su più tavoli. Khalaili è la pista più calda, Chalobah il difensore che può cambiare le gerarchie, Jones il colpo che accenderebbe davvero il centrocampo. Il mercato dell’Inter è entrato nel vivo e ora la società deve trasformare le idee in firme.