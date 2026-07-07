Mondiali 2026, Pronostico Argentina – Egitto: Analisi, formazioni e quote top

Mondiali - Stadiosport.it

La Coppa del Mondo 2026 entra ufficialmente nella sua fase più calda e senza appello: quella degli scontri diretti all’interno del tabellone principale. Nella suggestiva ed elettrizzante cornice del Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, va in scena uno degli ottavi di finale più attesi, affascinanti e dal grandissimo peso specifico dell’intero torneo. L’Argentina sfida l’Egitto in un match che promette scintille, spettacolo e un livello di intensità straordinario. Da una parte l’entusiasmo travolgente dei campioni del mondo in carica guidati da un leggendario Lionel Messi; dall’altra l’orgoglio, il pragmatismo e la determinazione dei Faraoni di Mohamed Salah, a caccia di un’autentica impresa storica.

In questo articolo troverete l’analisi dettagliata del momento di forma delle due nazionali, le probabili formazioni che scenderanno in campo e lo studio approfondito delle migliori quote offerte dai principali bookmaker per stilare il nostro pronostico definitivo.

Stato di forma e analisi del match

Argentina

L’Argentina, sotto la saggia ed esperta guida tecnica di Lionel Scaloni, ha superato la fase precedente confermando lo status di favorita assoluta, pur affrontando più insidie del previsto. La selezione albiceleste ha conquistato ben cinque vittorie consecutive nel torneo, mettendo in mostra un calcio offensivo straripante con una media eccezionale di 2.8 gol realizzati a partita. Tuttavia, la recente maratona nei sedicesimi di finale contro Capo Verde, risolta solo ai tempi supplementari dopo 120 minuti di dura battaglia, ha lasciato vistosi segni di stanchezza fisica ed evidenziato alcune inusuali crepe difensive.

In vista di questo cruciale ottavo di finale, Scaloni deve monitorare attentamente le condizioni di Enzo Fernandez e Facundo Medina, usciti stremati dall’ultimo incontro. Il punto di riferimento assoluto rimane un celestiale Lionel Messi, capocannoniere solitario della rassegna iridata con ben 7 reti messe a segno in sole 4 partite, avendo appena infranto il record storico di marcature nei Mondiali appartenuto a Miroslav Klose. Accanto a lui, occhi puntati sulla dinamicità di Julian Alvarez e sulla freschezza di Thiago Almada per scardinare la difesa avversaria.

Egitto

Dall’altro lato del campo c’è un Egitto che sta vivendo una pagina leggendaria della propria storia sotto la gestione del CT Hassan. I Faraoni hanno conquistato uno storico e inedito accesso agli ottavi di finale facendo del pragmatismo tattico e della solidità difensiva i loro marchi di fabbrica. Il percorso della nazionale africana è stato caratterizzato da una straordinaria tenuta mentale: ha collezionato ben tre pareggi nei tempi regolamentari su quattro sfide disputate, superando i turni grazie a una grandissima organizzazione collettiva e a uno spirito di sacrificio encomiabile.

La statistica chiave dell’Egitto evidenzia una chiara attitudine conservativa, volta a chiudere ogni spazio centrale per poi pungere in ripartenza. Il fulcro assoluto della squadra rimane Mohamed Salah, impiegato in una posizione più centrale e capace di guidare la classifica delle occasioni create nel torneo con ben 16 passaggi chiave. L’asso del Liverpool, tuttavia, sta convivendo con un fastidioso infortunio alla coscia che ne limita la brillantezza atletica. Accanto a lui, la retroguardia guidata da Mostafa Shobeir in porta dovrà superarsi, mentre il terzino Mohamed Hany cercherà il riscatto dopo due sfortunati autogol nei match precedenti, supportato in attacco dalla velocità di Omar Marmoush.

Le probabili formazioni di Argentina-Egitto

Scaloni conferma il collaudato 4-4-2 inserendo dal primo minuto Molina e Tagliafico sulle corsie esterne, con la coppia Romero-Martinez a protezione di Emiliano Martinez. In mediana maglia da titolare per Mac Allister e il recuperato Enzo Fernandez, con De Paul e Almada pronti a supportare il tandem d’attacco stellare composto da Julian Alvarez e Lionel Messi.

Il CT Hassan risponde con un abbottonato 4-3-1-2. Shobeir tra i primi pali, Hany e Fathy sulle corsie laterali con la coppia Rabia-Ibrahim al centro della difesa. In mezzo al campo Attia, Lasheen e Ashour faranno da diga per frenare il palleggio argentino, lasciando a Ziko il compito di agire sulla trequarti dietro alle due punte Mohamed Salah e Omar Marmoush.

ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico; De Paul, E. Fernandez, Mac Allister, Almada; Messi, J. Alvarez. Ct: Scaloni.

EGITTO (4-3-1-2): Shobeir; Hany, Rabia, Ibrahim, Fathy; Attia, Lasheen, Ashour; Ziko; Salah, Marmoush. Ct: Hassan.

Analisi delle quote e comparazione bookmakers

I principali operatori ADM prevedono una sfida in cui i favori del pronostico pendono nettamente dalla parte sudamericana, anche se le fatiche dei supplementari e l’estremo catenaccio egiziano potrebbero livellare le distanze sul rettangolo verde.

Esito Finale 1X2: La vittoria dell’Argentina nei 90 minuti regolamentari si attesta a quota 1.38 su bet365 e 1.40 su Sisal e GoldBet. Il pareggio che rimanderebbe il verdetto ai supplementari oscilla tra il 4.65 di GoldBet e il 4.75 di bet365. Il successo storico dell’Egitto nei tempi regolamentari è quotato a 9.75 su Sisal e 10.00 su bet365.

Under/Over 2.5: I quotisti si aspettano una gara molto tattica e potenzialmente bloccata dalle barricate dei Faraoni. L’Under 2.5 (meno di tre gol complessivi nel match) si trova su un’ottima quota di 1.83 su GoldBet e 1.85 su Eurobet.

Goal/No Goal: Molto interessante la lettura del mercato sull’eventualità che entrambe le squadre vadano a segno. Il segno No Goal è favorito rispetto al Goal ed è proposto a quota 1.65 su Sisal e 1.68 su Snaitech.

Il pronostico di Argentina-Egitto: i consigli di Stadiosport

Il divario tecnico tra le due rose pende vistosamente a favor dell’Albiceleste, ma l’enorme stanchezza accumulata nei 120 minuti dello scorso venerdì da entrambe le fazioni e l’atteggiamento difensivo della squadra di Hassan rendono la sfida meno scontata del previsto. Per questo motivo, preferiamo orientarci su mercati prudenti legati al numero di reti o a combinazioni solide.

Pronostico Base (Consiglio Top): Under 2.5 (quota 1.83 su GoldBet). I ritmi fisiologicamente bassi dovuti alla stanchezza e la tendenza dell’Egitto a difendersi a oltranza lasciano presagire un match con pochi gol nei 90 minuti.

Pronostico Alternativo: Combinazione 1 + No Goal (quota 2.00 su Sisal). La caratura della retroguardia argentina dovrebbe riuscire a disinnescare un Salah non al meglio della condizione, garantendo la vittoria senza subire reti.

Risultato Esatto: 2-0 in favor dell’Argentina (quota 5.75 su GoldBet). Un punteggio allineato con le statistiche del torneo, che riflette la superiorità dei campioni in carica senza ipotizzare una goleada clamorosa.

Marcatore Consigliato: Lionel Messi (quota 1.45). Il fuoriclasse di Rosario ha un feeling magico in questo Mondiale e la sua firma sul match appare l’opzione più probabile per sbloccare la contesa.

Nota: le quote sono indicative e soggette a variazioni. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Gioca responsabilmente.