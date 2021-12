Mondiale per club volley femminile 2021: Vakifbank-Imoco 3-2. Turche sul tetto del mondo

Mondiale per club volley femminile 2021, Vakifbank-Conegliano 3-2: la squadra di Guidetti sale sul tetto del mondo.

Il Vakifbank sale sul tetto del mondo: la squadra di Guidetti batte 3-2 l’Imoco Volley Conegliano (15-25, 25-22, 22-25, 25-22, 7-15), nel remake della finale di Champions giocata lo scorso primo maggio, e si aggiudica il Mondiale per club volley femminile.

La squadra di Guidetti gioca complessivamente un match migliore rispetto alla formazione veneta. Spesso costretta a rincorrere, la squadra campione d’Europa naufraga nel quinto e decisivo set, sotto i colpi di Ogbogu e Gunes, che si rivelano un’arma essenziale dal centro.

Conegliano-Vakifbank 3-2: il racconto del match

Inizio di primo set nettamente a favore della squadra di Guidetti, avanti 12-7 dopo un attacco di Gabi.

Mini break di Conegliano, con la parallela di Egonu (10-13), ma Santarelli è costretto a chiamare tempo su una parallela di Haak (10-15).

Ancora la svedese, implacabile in attacco, a mettere a terra il punto dell’11-18. Mani-out di Gabi, primo tempo di Gunes e il Vakif scappa (12-20).

Continua a dominare la squadra turca: Egonu fallisce una diagonale, Gunes si fa sentire ancora a muro e Gabi mette a terra il punto del 12-23 con un tocco morbido.

Un pallonetto di Haak dà al Vakif dieci punti set. Egonu annulla il primo, ma poi sbaglia la parallela che manda il Vakif sull’1-0.

Avvio di secondo set piuttosto equilibrato: l’ace di Egonu vale il 4-3 Imoco, ma Haak pareggia subito murando Courtney.

Primo break Conegliano con Plummer (6-4). Vuckhova attacca in primo tempo (9-7). Gabi attacca la gamma out (11-8), poi Egonu fa valere la sua grande elevazione (12-9).

Plummer, con un grande attacco da seconda linea, fa 15-11. Il Vakif prova ad accorciare col mani out di Gabi (14-16), ma Conegliano tiene botta col primo tempo di Vuchkova (18-15).

Haak, in diagonale, mette a terra il punto del 18-19 e le turche si rifanno sotto. Il muro di Bartsch sulla fast di De Kruijf, pareggia i conti sul 19-19.

Plummer e De Kruijf efficaci a muro, e Conegliano va sul 22-19. Plummer,sfruttando il nastro, mette in campo il pallone del 23-20.

Dopo alcuni errori in battuta, chiude il set un mani out di Egonu che porta la gara sull’1-1.

Inizio di terzo set col Vakif avanti 5-4 dopo l’errore di De Kruijf. Imoco si porta sul 7-5 con una grande parallela di Egonu.

Gabi mani-out contro il muro veneto (8-8), ma le “Pantere” vengono trascinate da una Egonu implacabile che cerca spesso il corridoio in parallela (9-8).

Torna però avanti il Vakifbank, che col muro di Ogbogu e un errore di Plummer si porta sul 16-12.

Gnnari sbaglia il servizio del 14-17, l’Imoco prova a resistere con Vuckhova dal centro (15-17), ma fatica a ricucire il gap.

Gabi sfrutta una slash di Sylla (20-15). Mini break di Conegliano, che accorcia sul 20-18 dopo due errori consecutivi di Haak, ed Egonu la porta a -1 con una diagonale.

Accelerata del Vakif, che con una parallela di Haak si porta sul 22-19. Muro di Gunes su Egonu (23-19). Haak sulle mani del muro (24-20), regala quattro punti set al Vakif.

Conegliano ne annulla due, ma una diagonale imprendibile di Bartsch chiude il set sul 25-22.

Allungo Vakif anche in apertura di quarto set, con Gabi (1-3). Il Vakif difende alla morte su ogni pallone, e fa male in attacco con Haak (3-5).

Ogbogu mura Courtney (7-4). Imoco non molla, e riagguanta il set con un mani-out di Sylla (8-8).

Haak mette dentro una gran diagonale (10-8), Vuchkova murata da Gunes dal centro (11-8), e ancora Haak in diagonale, per un Vakif che costringe Santarelli al timeout sul 12-9.

Al ritorno in campo, è sempre Paola Egonu a tenere in piedi le campionesse d’Europa con i suoi attacchi. Bartsch va in diagonale (15-14), ma Plummer le risponde immediatamente.

Haak sbaglia la parallela e Conegliano allunga (17-15). Sylla mura la svedese in parallela e la Prosecco allunga ulteriormente (19-16).

L’ingresso di Folie al centro giova al muro delle “Pantere”, Egonu è la solita macchina in diagonale (22-17), De Kruijf in primo tempo (23-19) avvicina Conegliano al 2-2.

Buket, subentrata dalla panchina, riavvicina le turche sul 23-21 con un ace che costringe Santarelli a chiamare tempo. Egonu mette a terra la parallela del 24-21, ed è ancora lei a segnare la pipe del 25-22, che manda la gara al tie.

Inizio di tie-break punto a punto: out Egonu per il punto del 2-3. Il Vakif allunga con un primo tempo di Ogbogu (5-2).

Santarelli chiama timeout, Sylla va a segno col mai-out, ma Ogbogu è ancora efficace dal centro (7-3).

Santarelli mette nuovamente in campo Folie, ma Cansu ha nella sua centrale una fonte inesauribile di punti.

Haak, con pipe deviata dal nastro, complica le cose (5-9). Cansu continua a smistare al centro, e poi mette in campo l’ace del 10-6.

Out due attacchi, parallela e diagonale, di Egonu, che fa scappare il Vakif (13-6). La stessa Egonu murata a due per il 14-7 che porta il Vakif a un passo dal titolo iridato.

Il passo, le ragazze di Guidetti lo compiono sull’azione successiva, quando Sylla manda out un attacco in diagonale e fissa il punteggio sul 15-7.

Il Vakifbank si prende la rivincita sull’Imoco campione d’Europa, e sale sul tetto del mondo.

