Mondiale per Club dove vederlo in TV e diretta streaming 3-5-6-8-9-12/02/2022

Mondiale per club, dove vederlo in diretta tv e streaming. La competizione si svolgerà negli Emirati Arabi Uniti dal 3 al 12 febbraio. Non è prevista copertura televisiva in Italia.

Ci avviciniamo all’inizio del Mondiale per club. Sette club, i campioni delle rispettive Federazione, si contendono il ruolo di regina del pianeta. A rappresentare l’Europa, in qualità di club vincitore della UEFA Champions League, il Chelsea che lo scorso anno ha battuto il Manchester City in finale.

L’avversario più temibile per l’armata di Tuchel è il Palmeiras di Deyverson, campione del Sud America in carica. Ci sono poi l’Al Hilal, campione d’Asia, allenato da Jardim; il Monterrey, che vanta due terzi posti nelle edizioni precedenti; i padroni di casa dell’Al Jazira e i campioni d’Africa, gli egiziani dell’Al Ahly.

Di seguito il calendario della competizione e le indicazioni utili a seguire tutte le partite.

Il calendario del Mondiale per club

Primo turno

Giovedì 3 febbraio, ore 17.30 – Al Jazira-Auckland City

Secondo turno

Sabato 5 febbraio, ore 17.30 – Al Ahly-Monterrey

Domenica 6 febbraio, ore 17.30 – Al Hilal-Al Jazira/Auckland City

Semifinali

Martedì 8 febbraio, ore 17.30 – Palmeiras-Al Ahly/Monterrey

Mercoledì 9 febbraio, ore 17.30 – Al Hilal/Al Jazira/Auckland-Chelsea

Finale 5° posto

Mercoledì 9 febbraio, ore 14.30 – Da definire

Finale 3° posto

Sabato 12 febbraio, ore 14 – Da definire

Finale

Sabato 12 febbraio, ore 17.30 – Da definire

Dove vedere il Mondiale per club in diretta tv e streaming

Le partite del Mondiale per club, ad oggi, non sono coperte da nessun canale TV italiano. Lo scorso anno fu la Mediaset, attraverso Canale 20, ad acquistare i matches della manifestazione.

