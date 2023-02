Mondiale per Club, dal 2025 con 32 squadre: nuovo format con gruppi ed eliminazione diretta

Mondiale per club, la FIFA annuncia una rivoluzione a partire dal 2025: 32 squadre ammesse, similmente a quanto avvenuto sinora per il Mondiale per Nazioni, e fase ad eliminazione diretta. 12 rappresentative saranno europee.

Si profila un altro importante cambiamento all’interno dell’orizzonte calcistico. La FIFA ha annunciato difatti un sostanziale allargamento della partecipazione al Mondiale per club a partire dall’edizione 2025: saranno infatti 32 i club che da quell’anno in poi si contenderanno la vittoria del trofeo di cui è fresco detentore il Real Madrid.

Un format uguale a quello adottato sin dal 1998 per la Coppa del Mondo, che dal canto suo vedrà invece allargarsi a 48 la rosa delle partecipanti a partire dal 2026. La decisione, presa in seno allo stesso consiglio che ha assegnato la prossima edizione del Mondiale per club (ancora aperta a sole 7 squadre) all’Arabia Saudita, è volta ad aumentare l’appeal di una competizione che vede oggi poche squadre coinvolte, e spesso la compagine europea e quella sudamericana contendersi il trofeo nell’atto finale, con esiti pressocché scontati (le ultime dieci edizioni sono state vinte da squadre europee, e solo nella metà delle occasioni l’opponente non era una squadra sudamericana).

Dalla sua antesignana, la Coppa Intercontinentale che si risolveva in una gara singola tra i campioni d’Europa e quelli del Sud America, la Coppa del Mondo per club ha dunque fatto parecchi passi in avanti. La FIFA fa da anni dell’inclusività uno dei suoi pilastri fondanti, e il nuovo format va visto come un’importante vetrina internazionale non solo per squadre appartenenti a emisferi calcistici più “marginali”, altrimenti destinate all’oblio, ma anche per squadre europee, in un contesto come quello del vecchio continente che da diversi anni vede trionfare sempre le “solite note”, Real, Barcellona, Bayern Monaco e Chelsea, che dall’inizio degli anni ’10 si alternano periodicamente sul tetto d’Europa (col Liverpool unica eccezione nel 2019).

La FIFA ha inoltre annunciato che l’allocazione dei posti per il prossimo Mondiale sarà la seguente: 12 slot saranno riservati ai paesi europei; 6 al Sudamerica; 4 a quelli africani, asiatici e centro-nord americani; uno all’Oceania e uno al Paese ospitante.