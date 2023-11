Mondiale per Club 2025: Inter qualificata

Mondiale per Club 2025: l’Inter è la prima squadra italiana a qualificarsi al nuovo format della competizione, decisivo il passaggio agli ottavi in Champions League dei nerazzurri.

A partire dal prossimo giugno 2025 andrà in scena il nuovo Mondiale per Club, che dopo aver cambiato format proprio qualche mese fa si giocherà ogni quattro anni nei mesi compresi tra giungo e luglio proprio come un vero mondiale delle Nazionali e avrà 32 partecipanti, ognuna delle quali derivanti dai rispettivi posti assegnati alle varie confederazioni. L’Europa avrà diritto a ben 12 squadra partecipanti, mentre nel caso specifico italiano, a partecipare saranno solamente 2 le società che potranno prendervi parte.

La prima italiana tra queste due sarà proprio l’Inter di Simone Inzaghi, che dopo la finale di Champions League dell’anno scorso e il seguente superamento del girone quest’anno grazie al recente successo sul Salisburgo, è riuscita a consolidare il proprio piazzamento nel ranking europeo salendo al 6° posto, risultato grazia al quale i nerazzurri sono riusciti a regalarsi un pass per la prima edizione del Mondiale per Club col nuovo format. La posizione nel renking UEFA è uno dei requisiti principale per l’accesso alla nuova competizione, la seconda squadra Italiana partecipante infatti, sarebbe dovuta essere proprio la Juventus, tenendo conto dei risultati delle ultime quattro annate in Champions League, i bianconeri tuttavia, non essendosi qualificati quest’anno, rischiano di resta fuori proprio per la mancata possibilità di poter aggiornare la propria posizione in classifica nella classifica renking UEFA.

Al posto dei bianconeri, qualora dovesse riuscire a superare un girone di ferro come quello del Gruppo F, potrebbe accedere proprio il Milan di Stefano Pioli, complice anche la semifinale raggiunta e poi persa proprio a discapito dell’Inter la scorsa stagione. Opportunità di partecipazione più remote invece, per la presenza di Napoli e Lazio, che dovrebbero esser artefici di una nuova cavalcata europea per aumentare consistentemente il proprio coefficiente di ranking UEFA.

I vantaggi economici della partecipazione al Mondiale per Club

Proprio come i grandi introiti derivanti dalla Champions League, anche il nuovo modello del Mondiale per Club, permetterebbe alle società partecipanti di poter attingere da somme di denaro molto elevate. La sola partecipazione infatti, alla competizione, poterà nelle casse delle società ben 50 milioni di euro, cifra sulla quale hanno già messo mano Inter, Bayern Monaco e PSG in quanto queste ultime sono già sicure della loro presenza al prossimo Mondiale per Club.

La cifra però, potrebbe addirittura raddoppiare in caso di vittoria della competizione, in quel caso la vincitrice del nuovo format porterebbe a casa ben 100 milioni di euro netti.