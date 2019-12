Mondiale per club 2019: Esperance 5°, Flamengo e Liverpool in finale

Il Mondiale per club rispetta i pronostici della vigilia e ci regala la finale che tutti avremmo voluto. Liverpool e Flamengo si affronteranno infatti sabato 21 alle 20:30 allo Stadio Internazionale Khalifa di Doha nella finalissima della Coppa del Mondo per club FIFA.

Il Liverpool in formato turnover fatica più del previsto contro i messicani del Monterrey, ma alla fine raggiunge la finalissima del Mondiale per club grazie ai gol di Keita nella prima frazione (fantastico assist di Salah) e Firmino nei minuti di recupero del secondo tempo (assist di Alexander-Arnold). Nel mezzo il gol del pareggio di Funes Mori che ha permesso ai centroamericani di chiudere in parità il primo tempo.

I Reds affronteranno in finale, sabato, i brasiliani del Flamengo che, nella giornata di ieri, hanno battuto in rimonta gli arabi del Al-Hilal, che avevano chiuso in vantaggio il primo tempo grazie al gol di Al-Dossari. Le reti di De Arrascaeta, Bruno Henrique e Al-Bulaihi, nel secondo tempo, hanno infatti permesso alla squadra di Jorge Jesus di battere i sauditi e di approdare all’atto conclusivo della manifestazione dove i rossoneri di Rio de Janeiro affronteranno appunto gli uomini di Jurgen Klopp.

Sempre ieri, vittoria anche dei tunisini dell’Esperance che, in maniera schiacciante, hanno battuto con un sonoro 2-6 i padroni di casa dell’Al-Sadd. Partita senza storia, quella tra nordafricani e qatarioti, che permette ai giallorossi di guadagnare il quinto posto a questo Mondiale per club.

