Milan, vittoria con il Bologna ma preoccupano gli infortuni di Pavlovic e Maignan

Pavlovic e Maignan - Stadiosport.it

Il successo per 1-0 contro il Bologna porta tre punti preziosi al Milan di Massimiliano Allegri, ma lascia anche due notizie poco confortanti: gli infortuni di Strahinja Pavlovic e Mike Maignan, entrambi costretti a lasciare il campo anzitempo.

Il difensore serbo, già protagonista nelle prime uscite stagionali, è stato sostituito nell’intervallo. Al suo posto è entrato Koni De Winter, chiamato a gestire la retroguardia rossonera per tutta la ripresa. Secondo quanto riportato da MilanPress, Pavlovic avrebbe riportato una lesione al flessore destro, infortunio che dovrà essere valutato nei prossimi giorni con esami più approfonditi.

La tegola più pesante riguarda però il portiere francese, che al 65’ ha dovuto abbandonare il terreno di gioco. Al suo posto è subentrato Pietro Terracciano, all’esordio assoluto in maglia rossonera, che ha difeso bene la porta fino al triplice fischio. Per Maignan si tratta di un problema al polpaccio destro, l’ennesimo contrattempo fisico da quando è arrivato a Milano. Il club e i tifosi sperano che non si tratti di un infortunio lungo, vista l’importanza del numero uno nella stagione rossonera.

Il gol di Luka Modric, servito da Alexis Saelemaekers, ha deciso una sfida dominata dai rossoneri e che poteva avere un risultato più ampio. Tuttavia, l’attenzione ora si sposta inevitabilmente sulle condizioni di Pavlovic e soprattutto di Maignan, pedine fondamentali nello scacchiere di Allegri.