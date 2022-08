Milan-Udinese, in Diretta TV e Streaming – Probabili Formazioni 13-08-2022

Dove vedere Milan-Udinese, 1° giornata di Serie A, 13 agosto ore 18.30. La sfida tra Milan e Udinese sarà trasmessa in diretta Streaming su DAZN.

Match della 1° giornata di campionato quello tra Milan e Udinese, che si affronteranno il 13 Agosto, alle ore 18.00.

Milan-Udinese, 1° Giornata di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli è reduce dalla vittoria dello Scudetto, grazie al successo per 0-3 ottenuto in casa del Sassuolo, nella 38° Giornata del campionato 2021/22.

I rossoneri hanno conquistato, la scorsa stagione, 86 punti in 38 giornate, frutto di 26 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte.

L’Udinese del nuovo allenatore Andrea Sottil è reduce dalla salvezza, ottenuta lo scorso anno, con Cioffi in panchina.

I bianconeri, nella scorsa stagione, hanno conquistato 47 punti, frutto di 11 vittorie, 14 pareggi e 13 sconfitte.

Guarda Milan-Udinese in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Partita: Milan-Udinese

Milan-Udinese Data: Sabato 13 Agosto- San Siro

Sabato 13 Agosto- San Siro Orario: 18.30

18.30 Canali TV: DAZN

DAZN Streaming: DAZN (App e Sito web su pc, smartphone, tablet, console)

Guarda Milan-Udinese in Diretta Streaming su DAZN.

REGISTRATI SUBITO!

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Milan-Udinese:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Sassuolo-Milan diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Milan-Udinese:

Stefano Pioli schiererà il solito 4-2-3-1. Nessun dubbio sulla difesa, mentre c’è qualche incertezza sul centrocampo. Tonali verrà valutato giorno per giorno. Se non dovesse recuperare, vicino a Bennacer giocherà Krunic . Sulla trequarti giocheranno Messias, Diaz e Leao. In attacco giocherà come sempre Giroud.

Andrea Sottil ha intenzione di schierare un 3-5-2. Perez, Bjol, Masina formeranno la linea di difesa, mentre a centrocampo Soppy e Udoige agiranno sulle fasce. La coppia d’attacco sarà formata da Deulofeu e Success.

Probabili formazioni Milan-Udinese:

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez, Krunic, Bennacer, Messias, Krunic, Leao, Giroud.

UDINESE (3-5 -2): Silvestri; Perez, Bjol, Masina; Soppy, Makengo, Lovric, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Success.

Precedenti e statistiche Milan-Udinese:

Sono 47 i precedenti in campionato, a San Siro, tra le due squadre. Si registrano 25 vittorie del Milan, 17 pareggi e 5 vittorie dell’Udinese. L’ultima vittoria dei rossoneri risale alla stagione 2019/20, fu un 3-2, con le reti di Rebic (doppietta), Theo Hernandez, Larsen e Lasagna. L’ultimo pareggio risale alla scorsa stagione, 1-1, con le reti di Leao e Udoige. L’ultima vittoria dell’Udinese risale alla stagione 2016/17, 0-1 con gol di Perica.