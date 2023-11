Milan-Udinese 0-1, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Abbiamo giocato male”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo la sconfitta del “suo” Milan per 0-1, contro l’Udinese allenata da Gabriele Cioffi.

Queste le parole del tecnico sulla partita di oggi: ” Questa sera troppa confusione. Devono preoccuparci i risultati e la partita di stasera. Fischi dei tifosi giusti, soprattutto al mio indirizzo. Abbiamo giocato male tutti”.

Questa sconfitta è da cancellare e il Milan deve subito buttarsi sulla sfida di Champions League, contro il PSG allenato da Luis Enrique. Servirà un’altra gara e un altro Milan, per tentare di strappare punti alla formazione parigina.

Pioli si prende le sue responsabilità. Ammette di non aver preparato bene la squadra per la partita di oggi. Sono mancate fiducia e qualità. Serve maggiore attenzione da parte di tutti i calciatori.

Sugli errori del Milan, nel match di stasera, si esprime così il tecnico ex Lazio e Inter: “Dobbiamo lavorare su tante cose. Abbiamo preso qualche ripartenza, ma devi fare scelte e prendere rischi. Noi abbiamo portato tanti giocatori su per cercare qualche 1 contro 1. Florenzi si è trovato a prendere una palla sul rigore, anche Reijnders ha avuto un’occasione. La sconfitta fa male e dobbiamo fare meglio”.

Theo Hernandez oggi non era assente per motivi precauzionali. Ha preso una botta alla caviglia e l’allenatore del Milan si augura che possa recuperare per la sfida di Champions League, contro il PSG.