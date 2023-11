Milan-Udinese 0-1, Voti, pagelle e analisi, l’Udinese ottiene la prima vittoria stagionale

L’Udinese sbanca San Siro e ottiene la prima vittoria stagionale, contro un Milan che è in crisi profonda di gioco, risultati e condizione dei calciatori. L’Udinese grazie ad un rigore di Pereyra ottiene 3 punti fondamentali.

Top 3 Milan:

Tomori 6,5: L’unico della difesa del Milan che non molla mai. Vince tanti contrasti ed è l’ultimo ad arrendersi.

Calabria 6 Sfiora il gol con una bella conclusione dalla distanza, in cui è bravo Silvestria deviare in calcio d’angolo.

Maignan 6 Incolpevole sul rigore. Grazie ad una sua bella parata su Success viene evitato lo 0-2 per l’Udinese.

Flop 3 Milan:

Jovic 4,5 Il peggiore in campo del Milan. Si sacrifica, ma spesso è fuori dal gioco, oltre a perdere una quantità industriale di palloni.

Giroud 4,5 Tranne un solo tiro nel finale, è assente ingiustificato. Perde tutti i contrasti con i difensori avversari, che praticamente lo annullano.

Reijnders 5 Ormai da qualche settimana è irriconoscibile. In mezzo al campo fa il compititno, ma in area avversaria è praticamente un fantasma.

Top 3 Udinese:

Silvestri 7 Il Milan non crea tantissime occasioni, ma quando le crea lui è sempre decisivo. Si fa trovare pronto e neutralizza bene le conclusioni di Calabria, Musah, Giroud e Florenzi. Stasera merita di essere tra i migliori in campo.

Pereyra 6.5 Non solo segna il rigore che regala 3 punti vitali all’Udinese, ma gioca una partita sontuosa. Mostra qualità e quantità. Sembra tornato quello del primo periodo di Udine.

Perez 7 Partita perfetta per lui. Riesce a limitare alla grande un calciatore forte come Leao. Sempre preciso e puntuale in ogni intervento in fase difensiva.

La partita più brutta della stagione, peggio anche del 5-1 subito contro l’Inter. Il Milan ha tanti problemi. Molti già vogliono la testa di Pioli (per carità, anche lui sta commettendo degli errori), ma non è il solo problema. La rosa, a causa degli infortuni, è sempre corta e le formazioni sono spesso improvvisate. Se non si pone fine a questi problemi, anche il 4° posto diventa una chimera. L’Udinese gioca una grande gara e ottiene 3 punti vitali nella corsa salvezza.