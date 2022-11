Milan-Tottenham: calendario date, orari, focus avversari, canali TV e diretta Streaming

Dopo nove anni il Milan, che dal 2013-2014 non accedeva agli ottavi di Champions League, torna ad affrontare i turni ad eliminazione diretta della massima competizione continentale.

Ad attendere al varco i rossoneri sarà il Tottenham allenato da Antonio Conte, che in svariate occasioni, sulle panchine di Juventus e Inter, ha affrontato Il Milan vincendo quasi sempre ed in maniera netta e perdendo solo sporadicamente senza subire coseguenze rilevanti nel lungo periodo.

Non sarà, quello in programma il 14 febbraio 2023 a Milano ed a Londra l’8 marzo, il primo scontro ufficiale tra le due compagini.

Anche nell’edizione 2010-2011, infatti, Milan-Tottenham fu una sfida valevole per gli ottavi di finale e la vinsero gli Spurs grazie all’1-0 siglato da Peter Crouch al “Meazza” il 15 febbraio 2011, mentre il ritorno del 9 marzo, finito 0-0, vide il Milan non riuscire a segnare per una questione di centimetri.

Quel precedente è ricordato anche per lo scontro fisico, nemmeno tanto sfiorato, tra Rino Gattuso e l’allora vice allenatore del Tottenham Joe Jordan, detto lo “Squalo“, che giocò nel Milan pre-berlusconiano degli anni ’80 ed ancora oggi è benvoluto dai tifosi. Tutto venne superato sul momento.

Tornando ad oggi, le già menzionate date sono: l’andata al “Meazza” alle 21 del 14 febbraio 2023 e il ritorno l’8 marzo al “Tottenham Hotspur Stadium“, intitolato alla leggenda Jimmy Greaves, inaugurato nel 2017 e costruito dove sorgeva il “White Hart Lane“, demolito nel 2017.

E ora parliamo del Tottenham. I londinesi hanno chiuso questo primo scorcio di stagione al 4° posto e a -8 dalla capaolista Arsenal, che deve però recuperare una partita e potrebbe andare a +11. Anche il Manchester City 2° a +3 deve recuperare una partita, quindi la posizione è ancora da definire nella sua completezza.

Guidato dal novembre 2021 da Antonio Conte, il Tottenham è schierato secondo i suoi consueti “desiderata” tattici: 3-4-2-1.

Se la difesa a tre è un dogma così come i due esterni veloci, il resto dello schieramento è stato composto in base agli uomini a disposizione e così vediamo che in avanti vi sono due trequartisti come Dejan Kulusevski e Heung-Min Son, che poi divengono attaccanti veri e propri in fase di possesso per appoggiare l’unica punta Harry Kane.

Sugli esterni agiscono Emerson Royal e Ivan Perisic in qualità di tuttofare, mentre a centrocampo ci sono Rodrigo Bentancur e Pierre-Emile Hojbjerg a fare da schermo.

Infine, la diretta tv. La partita d’andata sarà visibile su Sky Sport e, in streaming, sulle piattaforme in abbonamento Mediaset Infinity, Sky Go e Now Tv. Non è ancora certo, ma, essendo martedì, la sfida potrebbe essere trasmessa anche da Canale 5 in chiaro. Il match di ritorno, invece, verrà trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video.