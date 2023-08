Milan-Torino, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Lukaku? La società saprà cogliere le opportunità”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla viglia della sfida di Campionato tra il “suo” Milan e il Torino guidato da Ivan Juric.

Una delle domanda più attese da tutti è quella relativa alla situazione Lukaku e al calciomercato in generale del Milan, alla quale il tecnico ex Inter e Lazio risponde così: “Da allenatore preferirei che il mercato finisse prima dell’inizio del campionato, e non capisco perché non si riesca a trovare una soluzione. Sono concentrato sulla partita di domani, ma ho un club organizzato che saprà cogliere le occasioni”.

Anche se successivamente l’allenatore emiliano sottolinea come con Giroud, Okafor e Colombo il reparto di punte sia al completo.

Parlando della rosa, il tecnico rossonero sottolinea come per lui, la rosa ideale sia composta da 25 calciatori.

Pioli mette in guardia i suoi ragazzi dal Torino allenato da Ivan Juric: “Domani affrontiamo una squadra che nelle ultime quattro trasferte ha vinto quattro volte. La prova di domani è tosta, ci ha sempre creato difficoltà”.

Per quel che riguarda gli esuberi, Pioli vuole che la situazione venga risolta tra il 2 e 3 settembre, se ci sarà l’opportunità adatta .

Per quel che riguarda il ruolo in campo di Kalulu, Pioli si esprime così: “Pierre è forte, può giocare sia da centrale che da terzino e ora stiamo lavorando più sul giocare terzino”.

Per quel che riguarda il ruolo di vice Theo Hernandez l’allenatore del Milan tiene in grande considerazione Bartesaghi, il quale giocherà tra prima squadra e primavera. Altre soluzioni possono venire da Calabria spostato a sinistra e dallo stesso Florenzi.

L’allenatore rossonero parla anche del giovane Romero: “Sta facendo molto bene. Rientra nelle possibilità di scelta, compete con compagni di livello, ma è pronto per giocare”.

Pioli parla anche delle posizioni in campo di Reijnders e Loftus-Cheek. Il tecnico li considera due mezzali. Senza palla però uno dei due dovrà scalare a fare il mediano. L’olandese è molto intelligente e può dare tante soluzioni al Milan.

La squadra rossonera dovrà migliorare la fase difensiva. Il Milan concede troppo quando attaccano gli avversari.