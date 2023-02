Milan-Torino 1-0, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Questa vittoria serviva”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni dopo la vittoria per 1-0 del “suo” Milan, contro il Torino allenato da Ivan Juric.

Queste le parole del tecnico rossonero sul successo contro i granata: “Ci aspettavamo una partita difficile, avversario che sporca le giocate, che ti fa giocare poco ma abbiamo lavorato cercando di trovare qualche pertugio, poi il gol ci ha sbloccato. Questa vittoria serviva”.

Certamente la squadra deve ripartire da questa vittoria per cercare di riprendere continuità dei risultati. Sarebbe importante qualificarsi nuovamente in Champions League. La stagione è lunga e mancano ancora 16 partite.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

Il Milan deve ritrovare brillantezza e ripartire da una fase difensiva più solida. Poi non sarà un problema giocare a 3 o a 4 dietro. Non sono i moduli che fanno le vittorie, ma l’atteggiamento di tutti i calciatori. In base agli avversari potrebbe cambiare l’impostazione della squadra.

L’ex tecnico di Lazio e Inter si sofferma a parlare anche di Leao e Giroud: “Rafa è un giocatore strano. Ho sempre pensato che mettendolo largo lo agevolavo, ma in questi giorni, dove l’ho provato, ha detto che è la sua posizione preferita. Oli è importantissimo. E’ un leader, ma credo che il Milan abbia tanti giocatori importanti”.

Con il Tottenham ci saranno certamente Tomori e Bennacer, ma bisognerà vedere se partiranno entrambi dal primo minuto o dalla panchina.

Gli Spurs sono una squadra forte e Antonio Conte è un grandissimo allenatore. Sarà importante cercare di giocare una grande partita in Champions League, davanti ad un pubblico che non farà mancare il calore e il sostegno alla squadra rossonera.