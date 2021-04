Calciomercato Milan: occhi su Thorstvedt, ma spunta Gagliardini dall’Inter

Il Milan si fionda su Kristian Thorstvedt, centrocampista del Genk. Oltre al norvegese, potrebbe esserci anche un’alternativa tutta italiana. L’idea è Roberto Gagliardini dell’Inter che non sta trovando molto spazio con i nerazzurri. I due profili continuano ad essere monitorati.

Il Milan è alla costante ricerca di un nuovo mediano. L’acquisto di Soualiho Meïté non si è dimostrato così positivo come ci si aspettava. Il francese ha giocato pochissime partite e neanche il tecnico Stefano Pioli sembra essere contento del suo rendimento. L’ex Torino è stato adoperato solo 12 volte a differenza del suo compagno di reparto, Frank Kessié, che è un giocatore fondamentale.

Per far rifiatare l’ivoriano, che è ancora in attesa del rinnovo, la società è già alla ricerca di alcuni rimpiazzi. Insieme a Ismaël Bennacer e Sandro Tonali, un nuovo giocatore andrebbe a completare il reparto mediani. Il Milan ha come obbiettivo la Champions League e chiede nuovi nomi per l’estate.

Milan, Gagliardini se non arriva Thorstvedt

Il primo nome che Paolo Maldini ha nella lista viene dalla Jupiler League. Si stratta di Kristian Thorstvedt, mediano norvegese del Genk. Figlio dell’ex giocatore, Erik, Thorstvedt gioca da un anno nella squadra belga. Un classe 99 con un grande presenza fisica, dimostrata dai suoi 189 centimetri. Il Genk, però, fissa il prezzo: il giocatore non parte per una cifra inferiore ai 12 o ai 15 milioni di euro. Sull’ex Viking ci sono anche diversi club della Premier League.

Non solo all’estero, il Milan guarda anche in Serie A. L’alternativa, infatti, viene dalla Milano nerazzurra. Si tratta di Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter. L’ex Atalanta non sta di certo convincendo e gioca solo sprazzi di partita. Molti sono stati gli errori che lo hanno visto coinvolto, tanto che Antonio Conte ha preferito lasciarlo in panchina.

I nerazzurri potrebbero fiutare l’affare e manderebbero via il giocatore per una cifra che non si allontana dai 15 milioni di euro. Per il cartellino tra i due giocatori non c’è molta differenza, spetta al Milan decidere su chi investire.

Migliori Bookmakers AAMS