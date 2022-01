Milan-Spezia 1-2, Dichiarazioni post partita Pioli: “Responsabilità dell’arbitro, non solo nostra”

E’ uno Stefano Pioli arrabbiato e deluso quello che interviene ai microfoni dopo la sconfitta del suo Milan, contro lo Spezia, allenato da Thiago Motta.

Il tecnico rossonero, ha così commentato l’errore dell’arbitro Serra: ““Ho provato a calmare i giocatori e non ci sono riuscito, ma non ci sono riuscito. Sapevamo di aver subito un torto. Peccato, le responsabilità sono nostre per il gol subito, ma vanno divise con la direzione arbitrale.

Sicuramente il Milan ha creato molte occasioni, ma doveva essere molto più concreto sottorete.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

Il centrocampo Krunic-Bakayoko non è il migliore, però sicuramente ha costruito delle azioni. Sarà importante per provare la reazione in sfide complicate come Inter e Juventus. Secondo Pioli il Milan non meritava la sconfitta, ma la squadra dovrà provare a reagire nelle prossime partite.

Parlando dell’errore arbitrale lo stesso allenatore rossonero ha dichiarato : “Ha sbagliato, si è accorto subito e ci ha chiesto anche scusa. Purtroppo è andata così. Ha commesso un errore grave, lo ha anche ammesso. Purtroppo è una serata negativa, è andato tutto storto. Ci deve però la carica per reagire subito”.

