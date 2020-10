Milan-Sparta Praga Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni (29-10-20202)

Partita decisiva per Milan e Sparta Praga in questa seconda giornata del girone di Europa League. I rossoneri devono dare continuità alla vittoria contro il Celtic, lo Sparta deve rimettersi in corsa dopo la sconfitta all’esordio contro il Lille.

Debutto a San Siro nel girone di Europa League per i ragazzi di Stefano Pioli. Si cerca di dare continuità alla vittoria in trasferta alla prima giornata contro il Celtic, pur con qualche cambio nella formazione iniziale.

Lo Sparta Praga viene a San Siro per cercare una ripresa, dopo la pesante sconfitta al debutto contro il Lille e lo farà cercando di mandare in campo la miglior formazione possibile in questo momento.

Milan-Sparta Praga, 2° Giornata di Europa League

Ultime sulle formazioni di Milan-Sparta Praga:

Pioli farà sicuramente qualche cambio, Dalot al posto di Calabria, Tonali al posto di Bennacer, Krunic, Diaz e Castillejo sostituiranno Saelemaekers, Calhanoglu e Leao. Per il resto stessa formazione che ha giocato contro la Roma in campionato. Non si esclude una convocazione di Rebic almeno per la panchina.

Anche lo Sparta Praga, esattamente come il Milan, continua sulla strada del 4-2-3-1 che ha permesso alla squadra di collocarsi momentaneamente in cima al suo campionato. Da tenere d’occhio tra gli altri un giovane molto interessante, si chiama Hlozek, gioca nel ruolo di seconda punta/ala destra e sinistra. Il classe 2002 è un giocatore molto mobile, tecnico, bravo nel gioco aereo.

Probabili formazioni Milan-Sparta Praga:

MILAN (4-2-3-1)- Tatarusanu; Diogo Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Tonali; Castillejo, Brahim Díaz, Krunic; Ibrahimovic.

SPARTA PRAGA (4-2-3-1)- Heca; Sacek, Plechaty, Celutska, Hanousek; Pavelka, Travnik; Vindheim, Dockal, Moberg; Kozak.

Come vedere Milan-Sparta Praga in Diretta TV e Streaming Live:

La sfida tra Milan e Sparta Praga, valevole per la seconda giornata di Europa League sarà trasmessa in esclusiva su Sky. La partita sarà visibile per i suoi abbonati sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport.Gli abbonati Sky potranno vedere la partita anche su Sky Go: su pc e notebook sarà sufficiente collegarsi con il sito della piattaforma, mentre su dispositivi mobili come smartphone e tablet occorrerà prima preoccuparsi di scaricare l’applicazione per sistemi iOS e Android.

In alternativa c’è infine l’opzione costituita da Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che permette di vedere diversi eventi sportivi, fra cui anche le gare di Europa League, acquistando uno dei pacchetti offerti.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Milan-Sparta Praga:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan Sparta Praga in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Milan-Sparta Praga:

Sono sei i precedenti tra Milan e Sparta Praga in Europa. 4 vittorie per i rossoneri e 2 pareggi. Le ultime 2 sfide risalgono alla stagione 2003/04, 0-0 a Praga e 4-1 a San Siro con le reti di Inzaghi, Shevchenko doppietta, Gattuso e June.

