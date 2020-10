Milan-Sparta Praga 3-0, Voti, pagelle e analisi 3 gol e 3 punti a San Siro.

Un Milan convincente batte agilmente lo Sparta Praga e si colloca momentaneamente primo nel girone. Segna subito Diaz su assist di Ibrahimovic. Lo stesso Ibrahimovic sbaglia un calcio di rigore. Nel secondo tempo Leao su assist di Dalot e lo stesso Dalot chiudono definitivamente la partita.

Top 3 Milan:

Bennacer 7,5 Il migliore in campo per il Milan. Ha disegnato calcio in mezzo al campo. Il lancio che porta al 2-0 è da mostrare in tutte le sue calcio.

Dalot 7,5 Ottima partita nel ruolo di terzino sinistro. Bell’assist di trivela in occasione del gol di Leao. Inoltre si toglie lo sfizio anche di segnare il 3-0, che chiude la partita.

Tonali 7 Finalmente una partita convincente per l’ex Brescia. Bravo e deciso in entrambe le fasi, sia nella rottura che nella costruzione del gioco. Deve prendere convinzione e crescere, ma le qualità ci sono.

Flop Milan:

Ibrahimovic 6– Bell’ assist per Brahim Diaz. Gioca molto di sponda per i compagni, si guadagna il rigore che però sbaglia. Appare stanco e infatti all’inizio della ripresa, Pioli lo sostituisce.

Milan Sparta Praga 3-0

Top Sparta Praga:

Heca 6,5 Forse il migliore in campo per lo Sparta Praga. Prende 3 gol ma ne evita altri 3 con parate su Krunic, Leao e Tonali.

Moberg-Karlsson 6 Entra in campo nel secondo tempo e ci mette gamba e cuore per quello che può dare.

Flop 3 Sparta Praga:

Lischka 4 Decisamente il peggiore in campo per lo Sparta Praga. Sbaglia sul gol dell’1-0 perdendo quel sanguinoso pallone trasformato in gol dal Milan. Colpa sua è anche il fallo su Ibrahimovic che ne causa il rigore.

Celustka 5 Esattamente come il compagno in difesa soffre tantissimo la qualità e il gioco del Milan.

Julis 5 Unica punta in attacco dello Sparta Praga, ma mai veramente pericoloso. Certo, i compagni non lo assistono con molti rifornimenti.

Il Milan vince e convince e sale a quota 6 nel girone. Sparta costretto già ad inseguire, momentaneamente ultimo in classifica.

