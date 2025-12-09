Milan senza Allegri in panchina: Landucci aggiorna sulle condizioni di Pulisic e prepara la sfida con il Torino

Max Allegri sconta una giornata di squalifica e sarà assente dalla panchina nella delicata trasferta dell’AC Milan contro il Torino. A presentare la gara è il suo vice, Marco Landucci, che ha spiegato la situazione in casa rossonera e lo stato fisico di Christian Pulisic.

Il match si gioca allo Stadio Olimpico Grande Torino alle 19.45 GMT, una sfida che pesa enormemente sulla classifica: al Milan serve solo la vittoria per restare agganciato alla vetta insieme al Napoli.

La squadra arriva con morale ferito dopo la recente eliminazione dalla Coppa Italia, dove giovedì è arrivata una sconfitta 1-0 contro la Lazio.

“Il mister non è qui, ed io sono ovviamente molto più felice quando è con noi” ha dichiarato Landucci a Sky Sport Italia.

“Faremo del nostro meglio per sostituirlo, ma sappiamo che ci aspetta una partita molto complicata. Ho affrontato il Torino tante volte e sono sempre state battaglie, ci aspettiamo lo stesso anche stasera.”

Il Milan non ha grande tradizione recente in questo stadio: dopo il 7-0 del maggio 2021, sono arrivati solo un pareggio e tre sconfitte consecutive in casa granata.

Sul tema Pulisic, che nei giorni scorsi lamentava sintomi influenzali ma è volato comunque a Torino, Landucci conferma:

“Se è in panchina, vuol dire che è disponibile.”

L’attaccante statunitense potrebbe essere utilizzato in caso di necessità.

Spazio invece dall’inizio a Christopher Nkunku accanto a Rafael Leao:

“È un giocatore nel quale crediamo molto. Ha fatto bene contro la Lazio in campionato e sono certo che farà bene anche questa sera.”

Alla domanda se, viste le passate esperienze juventine di Allegri e dello staff, sfidare il Torino avesse un sapore da derby, Landucci ha risposto secco:

“No, è una partita del Milan. Vogliamo portare a casa punti: tutto dipenderà dall’atteggiamento che avremo in campo.”

Il Milan, dunque, si presenta senza il suo tecnico ma con grande necessità di reagire e confermare ambizioni da vertice in un campo storicamente complicato.

