Milan-Sassuolo, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Dobbiamo fare meglio”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida tra il “suo” Milan e il Sassuolo allenato da Alessio Dionisi.

Pioli vuole che la sua squadra faccia molto meglio. I tifosi stanno supportando i suoi ragazzi e la squadra deve ricompattarsi.

Per quel che riguarda la formazione di domani, il tecnico rossonero dichiara: “Tutti i giocatori si devono sentire pronti per superare questo momento. Tutti devono essere pronti per aiutare la squadra in qualsiasi momento. Oggi abbiamo ancora un allenamento importante e deciderò”.

Il Sassuolo è una squadra tecnica e può essere molto aggressiva. Il Milan dovrà giocare concentrato e prestare attenzione alle ripartenze.

Certamente bisogna migliorare nel complesso tutte le situazioni. Ma servirà grande attenzione e concentrazione per quel che riguarda il reparto difensivo. Bisogna lottare per 90 minuti, ogni pallone può essere quello decisivo.

Milan-Sassuolo, 20° Giornata di Serie A

L’ex tecnico di Lazio e Inter parla delle situazioni per quel che riguarda Theo Hernandez, Calabria, Krunic e Tomori: “Theo ri era in gruppo e a fine allenamento stava bene. Se oggi continua così sarà a disposizione per domani. Calabria ha preso una brutta botta ma si è allenato con la squadra e sta bene. Fikayo non ci sarà. Krunic è rientrato da poco. È un giocatore intelligente”.

Secondo l’opinione di Pioli, De Ketelaere sta meglio fisicamente rispetto alla prima parte di stagione. Domani, se giocherà, lo farà nel ruolo di trequartista.

Per quel che riguarda il neo acquisto Vazquez, il tecnico dei rossoneri dichiara che sta lavorando bene, ma non lo vede ancora pronto per giocare.

Pioli risponde anche ad una domanda, riguardante un’eventuale cambio di modulo nella sfida di domani: “Può essere, continuo a pensare che non sia un problema di posizioni sul campo anche perché noi le variamo spesso”.

Per quel che riguarda la situazione Bakayoko, l’allenatore del Milan sottolinea che lui è a disposizione della squadra, ma tocca poi all’allenatore decidere chi deve giocare.