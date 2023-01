Milan-Sassuolo 2-5, Voti, pagelle e analisi, Ennesima umiliazione per il Milan

Il Sassuolo domina a San Siro e merita questa valorosa affermazione per 2-5 contro un Milan veramente irriconoscibile. Vantaggio neroverde con Defrel. Raddoppio firmato da frattesi. Il Milan accorcia le distanze con Giroud di testa. 1-3 firmato da Berardi di testa su calcio d’angolo. 1-4 firmato da LAuriente su calcio di rogore. 1-5 grazie a Matheus Henrique e 2-5 finale grazie ad un gol di Origi.

Top Milan 2:

Giroud 6 Si batte e sbatte e segna un gol, più un altro annullato anche giustamente per un fuorigioco millimetrico. Le lacrime finali dimostrano come lui ci tenga al Milan, ma la situazione è preoccupante per i rossoneri.

Origi 6 Entra in una situazione disperata e segna anche un bellissimo gol. Può essere un calciatore utile per cercare di migliorare la situazione attuale.

Flop Milan :

Tutto il resto della squadra 3 Non si salva letteralmente nessuno. Dalle papere di Tatarusanu, agli svarioni di tutti i difensori. Dagli errori dei centrocampisti, fino alla sterilità di alcuni dei calciatori offensivi. Non si salva nemmeno l’allenatore con delle scelte tattiche che definire scriteriate è anche un complimento.

Milan-Sassuolo 2-5

Top Sassuolo:

Tutta la squadra 8 Nessuno del Sassuolo merita di essere inserito tra i flop. Nemmeno Consigli, nonostante i due gol subito o qualche difensori. La squadra di Alessio Dionisi gioca una grandissima partita e merita, non solo di conquistare la vittoria, ma di farlo con un risultato storico. Questa vittoria può essere una scossa per la stagione dei neroverdi. La salvezza torna ad essere realisticamente un traguardo concreto.

Proprio indicando dei top mettiamo i nomi dei 5 marcatori: Defrel, Frattesi, Berardi, lauriente, Matheus Henrique. Tutti meritano un grande 8, non solo per il gol, ma per l’incidenza delle loro giocate. Non hanno sbagliato assolutamente nulla.

Il Milan paga le sue colpe dopo la vittoria dello scudetto. La stagione 2021/22 del Milan è stata legittimata dalla vittoria del campionato, il quale è stato conquistato meritatamente, non casualmente e ha consacrato un biennio importante (2° e 1° posto). Ma nel calcio non si campa di rendita. I rossoneri hanno sbagliato tutto, a partire dalle parole di Maldini sul rinnovo. L’ex capitano e Massara non hanno dato tranquillità all’ambiente. Poi il mercato estivo e l’assenza di quello Gennaio hanno fatto il resto. La stagione è lunga, ma il Milan dà la sensazione di non esistere più e il piazzamento Champions League ad oggi è impronosticabile. Il Sassuolo dopo un lungo periodo negativo è tornato con una grande vittoria contro il Milan Campione d’Italia. I neroverdi si rilanciano nella corsa salvezza, ma dovranno essere molto più costanti nei loro risultati.