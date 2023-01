Milan-Sassuolo 2-5, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Sono deluso”

L’allenatore del Milan è intervenuto ai microfoni, dopo la pesante sconfitta per 2-5 in casa contro il Sassuolo.

Per quel che riguarda il periodo dei rossoneri, si è così espresso Pioli: “È il momento più complicato da quando lei è al Milan. Sono Deluso e con la delusione non è che andiamo tanto lontano. Le ultime prestazioni ci vedono in difficoltà, questo mi deve spingere a capire che certe situazioni andavano migliorate e affrontate in modo diverso”.

Dal pareggio per 2-2 contro la Roma il Milan sembra aver staccato la spina. Ad ogni gol subito la squadra non reagisce più. La squadra dovrà cercare di compattarsi e di fare maggiore attenzione. Il Milan deve cercare a tutti i costi di andare in Champions League.

Su un eventuale ritiro si è espresso così il tecnico dei rossoneri: “Prenderemo le decisioni migliori per superare questo momento”.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

L’ex tecnico di Lazio e Inter dichiara che quello che ha funzionato per due anni non sta più funzionando. Bisognerà certamente trovare delle nuove soluzioni, per cercare di rimettere in piedi questa stagione. Sono previsti cambiamenti a livello tattico e di approccio alle partite.

Per quel che riguarda la situazione Tatarusanu, incerto tra i pali, Pioli si esprime così: “Quando una squadra subisce così tanto anche il portiere va in difficoltà, in questo momento non mi devo soffermare su un singolo ma su come la squadra debba tenere meglio il campo, con più unione e distanze migliori. Lavoreremo in settimana per portare miglioramenti in modo veloce”.