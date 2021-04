Milan-Sampdoria Diretta TV- Streaming e Probabili formazioni (03-04-2021)

Sfida fondamentale per Milan e Sampdoria. I rossoneri guidati da Stefano Pioli sono alla caccia di punti importanti in ottica Champions League. La Sampdoria guidata da Claudio Ranieri viene a Milano alla ricerca di quei punti che possano blindare la salvezza.

Dopo la vittoria di Firenze contro la Fiorentina, il Milan non vuole fermarsi qui. La squadra deve ottenere a tutti i costi in queste ultime 10 giornate quei punti necessari per la qualificazione in Champions League. C’è da sfatare anche il fattore casalingo, con troppi risultati deludenti a San Siro ultimamente.

La Sampdoria viene a Milano abbastanza tranquilla, +13 sulla terzultima a questo punto della stagione rappresenta un ottimo margine. I blucerchiati sono reduci dalla vittoria casalinga per 1-0 e vogliono fare lo scherzetto al “diavolo”.

Milan-Sampdoria, 29° Giornata di Serie A

Ultime sulle formazioni di Milan-Sampdoria:

Stefano Pioli si affiderà ormai al consueto 4-2-3-1. Solito ballottaggio Dalot-Kalulu sulla fascia destra (il primo appare favorito). Bennacer torna titolare dall’inizio, così come Rebic sulla fascia sinistra. Unica punta sarà ovviamente Ibrahimovic.

Claudio Ranieri deve sciogliere molti dubbi di formazione. Audero tra i pali, Tonelli e Colley favori su Ferrari in difesa. Ballottaggio a centrocampo tra Jankto e Damsgaard (il primo appare leggermente favorito). Nel classico 4-4-2 il tandem offensivo sarà formato da Quagliarella-Gabbiadini.

Probabili formazioni Milan-Sampdoria:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

Come vedere Milan-Sampdoria in Diretta TV e Streaming Live:

La sfida tra Milan e Sampdoria, valida per la 29° giornata di Campionato, sarà trasmessa in esclusiva esclusiva su Sky. I canali di riferimento per la pay tv satellitare saranno Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale) e sul numero 251 del satellite. C’è anche la possibilità del servizio Sky Go. Sarà possibile vedere la partita sia su personal computer e notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’applicazione per sistemi iOS ed Android.

Si può vedere Milan-Sampdoria, poi, in diretta streaming acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio live e on demand di ‘Sky‘, che permette di vedere, tra tutti gli eventi sportivi previsti, anche le partite della Serie A italiana.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Milan-Sampdoria:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan Sampdoria in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Milan-Sampdoria:

Si contano 62 precedenti a “San Siro” in campionato tra le due squadre. 40 vittorie per i rossoneri, 11 pareggi e 11 successi per i blucerchiati. L’ultima vittoria del Milan risale alla stagione 2018/19, fu un 3-2 con le reti di Cutrone, Higuain, Suso, Saponara e Quagliarella. L’ultimo pareggio risale alla scorsa stagione, fu uno 0-0. L’ultimo successo della Sampdoria risale alla stagione 2016/17, 0-1 con gol su rigore di Muriel.

