Milan Sampdoria 0-0, voti pagelle e analisi: Donnarumma tiene in piedi il Milan, errori di Suso, Leao e Gabbiadini

Donnarumma salva il Milan in almeno 2 occasioni nitide, mentre Suso e Leao si divora il potenziale 1-0. Ad oggi questo è un punto che sia Milan che Sampdoria guadagnano sulla zona retrocessione. Ibra si fa subito sentire, non fa cose eccezionali, ma la sua presenza si sente.

Top 3 Milan Donnarumma 8 E’ lui il migliore in campo del Milan. Due parate clamorose, soprattutto la prima su Gabbiadini. Molto spesso ci dimentichiamo che questo ragazzo ha ancora 20 anni e gioca con la sicurezza di un veterano.

Theo Herandez 6,5 Ci mette sempre tutto se stesso. Corsa, velocità, intensità e anche la capacità di reggere abbastanza bene l’urto di contrasti molto vigorosi. E’ veramente un grande terzino sinistro.

Bennacer 7 Giganteggia a centrocampo, forse perde 2 palloni ma ne recupera e ne manovra almeno 1000. Calciatore totale, deve prendere sicurezza nei suoi mezzi.

Flop 3 Milan

Bonaventura 4 A memoria direi che oggi è stata la peggior partita di Bonaventura da quando indossa la maglietta del Milan. Oggi ha sbagliato tanti palloni, ne ha persi molti e non si è mai inserito. Piatek 4,5 Ci mette sempre il cuore, ma non basta. Si vede che fuori dall’area di rigore è un pesce fuori dall’acqua. Dovrebbe tornare a giocare in area, come l’anno scorso, ma questo dovrebbe capirlo Suso 3 Siamo sempre allo stesso punto, da quando è al Milan, questo è il peggior Suso. Non è più quel giocatore che tra controindicazioni è sempre stato decisivo nelle precedenti 3 stagioni. Pioli soprattutto. L’errore che commette nel primo tempo è imperdonabile.

Top 3 Sampdoria

Colley 6,5 Sembra tornato il difensore invalicabile dello scorso anno. Insuperabile nell’1 vs 1. Ottimo veramente sotto tutti i punti di vista e il suo recupero può dare una mano a Ranieri nella corsa salvezza.

Chabot 7 Probabilmente il migliore in campo della Sampdoria, il salvataggio su Suso vale un gol. Impressionante dal punto di vista atletico e anche intelligente tatticamente. La cura Ranieri si sente anche per lui.

Thorsby 6,5 Forse il meno appariscente degli altri 2 ma anche lui calciatore importante sia sulla qualità che sulla quantità. Ranieri ad oggi ha dato sicurezza ad una squadra che con Di Francesco aveva mostrato limiti enormi e tanta paura.

Flop 3 Sampdoria

Gabbiadioni 4 Il peggiore in campo è lui. Sbaglia clamorosamente un gol a porta completamente sguarnita. Le migliori occasioni della Samp capitano sul suo piede che oggi non è caldo come in altre occasioni.

Quagliarella 4 Oggi pessima partita anche per lui. Non si segnala neanche per un tiro in porta. Sempre lontano dal gioco. Non è sicuramente il miglior Quagliarella della stagione.

Bereszynski 5 In fase difensiva si fa sentire ma molto spesso perde palloni pesanti e rischia di mandare in gol i calciatori del Milan che per sua fortuna sbagliano. Servono certamente altre prestazioni.

Un punto che vale oro per la Sampdoria di Ranieri, per il Milan di Pioli urge intervenire sul mercato e soprattutto cambiare modulo e passare alle due punte. Leao-Ibra potrebbe essere una soluzione molto interessante.

