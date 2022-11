Milan-Salisburgo Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Servirà grande determinazione e lucidità nelle scelte”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto alla vigilia della partita di Champions League tra il “suo” Milan e il Salisburgo allenato da Matthias Jaissle.

Se il Milan vuole sperare di passare il turno dovrà fare una grande prestazione domani sera. Servirà grand attenzione e concentrazione, senza cambiare il modo di giocare. Come afferma Pioli il Salisburgo ha caratteristiche ben precise. Non sarà per nulla una partita facile. Certamente dovrà essere un Milan migliore di quello visto a Torino contro la squadra granata.

C’è delusione per la sconfitta contro la squadra di Ivan Juric, ma i rossoneri devono guardare avanti e concentrarsi al match di domani sera senza risparmiarsi.

Milan-Salisburgo, 6° Giornata di Champions League

Il tecnico rossonero parla anche del rinnovo fino al 2025 firmato ieri sera: “Ho apprezzato molto anche questa cosa, così come ho apprezzato che la società poteva allungarmi il contratto di un anno e invece l’ha fatto con tempi più lunghi. E’ un segnale importante, spero che il nostro percorso insieme sia solo all’inizio”.

La squadra rossonera è molto motivata e spera di riuscire a raggiungere domani sera il primo traguardo stagionale. Leao sta bene ed è pronto a dare il suo contributo, esattamente come tutti i suoi compagni di squadra.